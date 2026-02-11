ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נחת הלילה (רביעי, שעון ישראל) בוושינגטון ונערך לקראת הפגישה המשמעותית עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, פגישה שבמרכזה יעסקו המנהיגים בשיחות בין ארה"ב לאיראן והדרישות של ישראל בהסכם שכזה.

עם נחיתתו, רה"מ נתניהו נפגש בבלייר האוס עם השליחים המיוחדים של נשיא ארה״ב, סטיב וויטקוף וג׳ארד קושנר.

מלשכת ראש הממשלה נמסר: "בפגישה דנו הצדדים בסוגיות אזוריות, והשליחים וויטקוף וקושנר עדכנו על סבב השיחות הראשון אותו קיימו עם איראן ביום שישי האחרון".

הפגישה הדרמטית של נתניהו עם טראמפ צפויה להתקיים בבית הלבן הערב בשעה 18:00 שעון ישראל. יצוין כי מדובר בפגישה השביעית בין רה"מ לנשיא טראמפ, מאז נכנס לבית הלבן.

בתוך כך, בריאיון ל'פוקס' התבטא הנשיא טראמפ: "אני מעדיף לעשות הסכם - בלי גרעין או טילים, והדברים האחרים".

לדברי הנשיא: "יש לנו עכשיו שייטת ענקית בדרכה לאיראן. אני חושב שהם רוצים להגיע להסכם. אני חושב שהם יהיו טיפשים אם לא יעשו זאת. בפעם הקודמת השמדנו את הכוח הגרעיני שלהם ונצטרך לראות אם נפגע ביותר הפעם".

"אובמה וביידן יצרו מפלצת עם איראן - הסכם הגרעין היה אחד הטיפשיים שראיתי", תקף נשיא ארה"ב את קודמיו בבית הלבן.

בשיחה עם חדשות 12 אמש, אמר הנשיא טראמפ: "האיראנים מאוד רוצים להגיע לעסקה. או שנעשה עסקה, או שנצטרך לעשות משהו מאוד קשוח - כמו בפעם הקודמת".

"אני לא חושב שנתניהו לחוץ מהמו"מ עם איראן. גם הוא רוצה עסקה. הוא רוצה עסקה טובה", הדגיש טראמפ.