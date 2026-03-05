כיכר השבת
מלחמה עם איראן

שר המלחמה האמריקאי לשר הביטחון כ"ץ: "תמשיכו עד הסוף, אנחנו איתכם"

שר המלחמה האמריקאי פיט הגסת' שוחח עם שר החוץ ישראל כ"ץ והעביר מסר: "תמשיכו עד הסוף, אנחנו איתכם" | כ"ץ: "שיתוף הפעולה בין הנשיא טראמפ לרה"מ נתניהו נגד איראן משנה את ההיסטוריה" (ביטחון)

1תגובות
פיט הגסת' (צילום: משרד המלחמה האמריקני)

שר הביטחון ישראל כ"ץ שוחח במהלך הלילה (בין רביעי לחמישי) עם מזכיר המלחמה של פיט הגסת'.

בפתח השיחה הביע את תנחומיו על מותם של ששת חיילי צבא ארה"ב שנפלו במערכה וציין כי "ישראל עושה ותמשיך לעשות הכל כדי לסייע בהגנה על שלומם של חיילי ארה"ב באזור".

במהלך השיחה ביקש שר הביטחון להודות לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על "התמיכה הגדולה בישראל וציין כי שיתוף הפעולה בין הנשיא טראמפ לרה"מ נתניהו נגד משנה את ההיסטוריה האזורית והעולמית".

השר כ"ץ הודה למזכיר המלחמה הגסת' על .ףתמיכתו הגדולה בישראל ועל הסיוע הנרחב בהגנה על אזרחי מדינת ישראל מול איום הטילים האיראני.ף, וציין את שיתוף הפעולה ההדוק וחסר התקדים בין הצבאות לשם השגת כלל יעדי המלחמה.

מזכיר המלחמה הגסת' הודה לשר כ"ץ על הבעת התנחומים ושיבח את שיתוף הפעולה חסר התקדים בין הצבאות ואת יכולות צה"ל. מזכיר המלחמה אמר: "תמשיכו עד הסוף - אנחנו איתכם".

1
כדאי שתחליטו אם כץ הוא שר החוץ כמו שכתוב בכותרת או שר הבטחון כפי שמופיע בגוף הכתבה.
שייקה

