שר הביטחון ישראל כ"ץ שוחח במהלך הלילה (בין רביעי לחמישי) עם מזכיר המלחמה של ארה"ב פיט הגסת'.

בפתח השיחה הביע כ"ץ את תנחומיו על מותם של ששת חיילי צבא ארה"ב שנפלו במערכה וציין כי "ישראל עושה ותמשיך לעשות הכל כדי לסייע בהגנה על שלומם של חיילי ארה"ב באזור".

במהלך השיחה ביקש שר הביטחון להודות לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על "התמיכה הגדולה בישראל וציין כי שיתוף הפעולה בין הנשיא טראמפ לרה"מ נתניהו נגד איראן משנה את ההיסטוריה האזורית והעולמית".

השר כ"ץ הודה למזכיר המלחמה הגסת' על .ףתמיכתו הגדולה בישראל ועל הסיוע הנרחב בהגנה על אזרחי מדינת ישראל מול איום הטילים האיראני.ף, וציין את שיתוף הפעולה ההדוק וחסר התקדים בין הצבאות לשם השגת כלל יעדי המלחמה.

מזכיר המלחמה הגסת' הודה לשר כ"ץ על הבעת התנחומים ושיבח את שיתוף הפעולה חסר התקדים בין הצבאות ואת יכולות צה"ל. מזכיר המלחמה אמר: "תמשיכו עד הסוף - אנחנו איתכם".