כיכר השבת
העתירה להדחת בן גביר

נתניהו תוקף את בג"ץ: "מעבר לזה שאין לכם סמכות - יש עכשיו מלחמה עם איראן"

ראש הממשלה נתניהו הגיש לבג"ץ את תגובתו בנושא העתירה להדחת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, וקבע כי אין לבג"ץ כלל סמכות לדון בנושא | עם זאת, ראש הממשלה ביקש מבית המשפט העליון זמן נוסף לתגובה בגלל המלחמה (פוליטי)

נתניהו ובן גביר

​ראש הממשלה בקש מבית המשפט העליון בתגובתו לדחות את הדיון בעתירות הדורשות את הדחת השר לביטחון לאומי , וטוען כי אין לקיים דיון "תקדימי, רגיש ומעורר מחלוקת" בעיצומה של מלחמה.

בבקשה שהוגשה נטען כי בשל המצב הביטחוני ומבצע "", שהחל בסוף חודש פברואר, נבצר מראש הממשלה לקיים את ההתייעצויות הנדרשות להשלמת התשובה לצו על תנאי שהוציא בית המשפט.

​במרכז הטיעונים המשפטיים שהוצגו, חוזר ראש הממשלה על עמדתו העקרונית וקובע כי "בית המשפט חסר סמכות לדון בעתירות ויש לדחותן על הסף". עמדה זו מתווספת לנימוקים הטכניים והביטחוניים שהוצגו בבקשה, לפיהם זמינותם של ראש הממשלה ומזכיר הממשלה מוגבלת מאוד בשל ניהול המערכה הצבאית והכרזת מצב החירום בעורף.

​לפי לוח הזמנים הנוכחי, המדינה נדרשת להגיש את תשובתה עד ליום רביעי הקרוב, כאשר הדיון עצמו קבוע ליום 24.3.2026.

המשיבים מציינים כי השר בן גביר נושא באחריות ישירה על ביטחון הפנים בזמן המלחמה ומשתתף בפורומים הביטחוניים המצומצמים ביותר, עובדה המחזקת לשיטתם את הצורך בדחיית העיסוק בסוגיית כהונתו בעת הזו.

​במסגרת הבקשה הוצע כי הדיון יידחה למועד אחר שייקבע לאחר פגרת הפסח, בהתאם להתפתחויות במצב הביטחוני. עוד התבקש בית המשפט לאפשר לראש הממשלה למסור הודעת עדכון באשר ליכולתו להשלים את התשובה לפני שייקבע המועד החדש, ולקבוע כי הגשת התגובה המלאה תיעשה שבוע בלבד לפני מועד הדיון העתידי.

6
האם זאת יועצת או רועצת? האם אלה שופטים או טפשים? הלנו שניהם או לצרינו? התנהלות בלתי אפשרית!!!!!!!!!!
אפי
5
למה לא לשלוח את בג״ץ לכל הרוחות ולעדכן אותם שאין להם זכות לדון בענין ואחרי זה לא להתייחס אליהם בכלל
דודי
4
להודיע לכל שופטי בג"ץ שהם מפוטרים עד הודעה חדשה. אחרי המלחמה תהיה להם אפשרות לערעור על החלטת הממשלה אם ללכת הביתה כולם ? !
דון יעלון
3
הן גביר הוא רק ההתחלה.. בחורי הישיבות ועולם התורה הבא בתור.. חייבים להילחם בבג"צ וביועצת המשפטית השמאלית קיצונית ! עוכרי ישראל ותורת ה' !
יענקל'ה
2
סוף כל סוף מישהו אומר בקול רם מה שכולם חושבים: הדיון הזה הוא בדיחה. אנחנו בחרנו בן גביר כדי שיטפל בטרור ובפשיעה ולא כדי ששופטים יחליטו אם הוא מתאים להם בעין או לא. המנדט הוא מהעם בלבד.
תמי
נכון מאוד. שיצאו לפנסיה כבר.
דבורה
1
בן גביר תמשיך העם איתך
דוד

