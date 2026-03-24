מליאת הכנסת אישרה הלילה (בין שני לשלישי) את הצעת החוק שמשיבה למערכת בתי הדין הרבניים את הסמכות לדון בענייני ממון בהסכמת הצדדים.

אישור החוק מוציא מהאופוזיציה את מיטב השנאה כלפי בתי הדין והחרדים, כאשר לפיד מעדיף רוסים על פני החרדים ובנט מכנה את החוק חרפה ושל קיצוניים.

ח"כ יאיר לפיד כתב כי "הממשלה הנוכחית העבירה הלילה חוק שאנשים יכולים לפנות לבתי דין רבניים בעניינים אזרחיים. הממשלה הבאה תעביר אותו חוק בדיוק, רק לכיוון השני - אנשים יוכלו לפנות לבתי דין אזרחיים כדי להתחתן ולהתגרש".

בתגובה, כתב לו ח"כ יעקב אשר מ'דגל התורה', שהיה אחד מיוזמי החוק: "ואז יהיה אפשר: להביא מיליון בלארוסים, כמו שהציע אהוד ברק, הם יוכלו להתחתן - וככה ״נשביח״ את האוכלוסייה היהודית במדינת ישראל… זוהי מדינה יהודית ודמוקרטית. כל הכבוד יאיר…".

בתגובה, כתב לו לפיד תגובת שנאה אופיינית נגד החרדים: "חבר הכנסת אשר, אנחנו מעדיפים פי אלף מיליון עולים דוברי רוסית שמשרתים בצה"ל ומשלמים מיסים על פני אנשים שלא עובדים, לא לומדים, לא משרתים בצה"ל וסוחטים מיליארדים מהציבור.

"העולים האלה הם לא רק אזרחים טובים יותר ממך, הם גם יהודים טובים יותר ממך. העליה מהארצות דוברות הרוסית היא לא פחות מנס לאומי. מבלארוס הגיע אלינו חיים וייצמן, הנשיא הראשון, ראש הממשלה מנחם בגין, ראש הממשלה שמעון פרס, הנשיא השלישי זלמן שז"ר, ועוד רבים רבים שתרמו למדינה הרבה יותר מאשר דברי הגזענות שאתה מפיץ לכל עבר".

גם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פרסם תגובה משלו וכתב: "ברגע שתקום הממשלה בראשותי אבטל את חוק החרפה של בתי הדין הרבניים. לא תהיה פה "מדינה בתוך מדינה!".

בנט הוסיף: "בזמן שהייתם במקלטים הממשלה העבירה הלילה חוק שגם קורע את העם בשעת מלחמה, וגם פוגע אנושות בזכויות הפרט. ממשלת נתניהו והחרדים העבירה עוד כוח לבתי הדין הרבניים. זה אומר שדה-פקטו הם יוכלו לשלוט בחייהם של יותר ויותר אזרחים שיהיו תלויים בהם (למשל, אזרחים חרדים או חלשים שבמקרים רבים נטולי בחירה באמת).

"בקרוב נבטל את כל החוקים הקיצוניים האלה ונחזק את ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית ומאוחדת".