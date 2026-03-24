כיכר השבת
שנאה, בזמן מלחמה

מעדיף רוסים על חרדים: התגובות של לפיד ובנט על חוק בתי הדין הרבניים

אישור החוק שמחזיר למערכת בתי הדין הרבניים את הסמכות לדון בענייני ממון בהסכמת הצדדים, מוציא מיאיר לפיד ונפתלי בנט תגובות שנאה כלפי החרדים ובתי הדין | לפיד: "מעדיפים פי אלף מיליון עולים דוברי רוסית על פני אנשים שלא עובדים, לא לומדים, לא משרתים בצה"ל וסוחטים מיליארדים מהציבור" | בנט: "ממשלת נתניהו והחרדים העבירה עוד כוח לבתי הדין הרבניים, בקרוב נבטל את כל החוקים הקיצוניים האלה" (חדשות)

מליאת הכנסת אישרה הלילה (בין שני לשלישי) את הצעת החוק שמשיבה למערכת בתי הדין הרבניים את הסמכות לדון בענייני ממון בהסכמת הצדדים.

אישור החוק מוציא מהאופוזיציה את מיטב השנאה כלפי בתי הדין וה, כאשר לפיד מעדיף רוסים על פני החרדים ו מכנה את החוק חרפה ושל קיצוניים.

ח"כ כתב כי "הממשלה הנוכחית העבירה הלילה חוק שאנשים יכולים לפנות לבתי דין רבניים בעניינים אזרחיים. הממשלה הבאה תעביר אותו חוק בדיוק, רק לכיוון השני - אנשים יוכלו לפנות לבתי דין אזרחיים כדי להתחתן ולהתגרש".

בתגובה, כתב לו ח"כ יעקב אשר מ'דגל התורה', שהיה אחד מיוזמי החוק: "ואז יהיה אפשר: להביא מיליון בלארוסים, כמו שהציע אהוד ברק, הם יוכלו להתחתן - וככה ״נשביח״ את האוכלוסייה היהודית במדינת ישראל… זוהי מדינה יהודית ודמוקרטית. כל הכבוד יאיר…".

בתגובה, כתב לו לפיד תגובת שנאה אופיינית נגד החרדים: "חבר הכנסת אשר, אנחנו מעדיפים פי אלף מיליון עולים דוברי רוסית שמשרתים בצה"ל ומשלמים מיסים על פני אנשים שלא עובדים, לא לומדים, לא משרתים בצה"ל וסוחטים מיליארדים מהציבור.

"העולים האלה הם לא רק אזרחים טובים יותר ממך, הם גם יהודים טובים יותר ממך. העליה מהארצות דוברות הרוסית היא לא פחות מנס לאומי. מבלארוס הגיע אלינו חיים וייצמן, הנשיא הראשון, ראש הממשלה מנחם בגין, ראש הממשלה שמעון פרס, הנשיא השלישי זלמן שז"ר, ועוד רבים רבים שתרמו למדינה הרבה יותר מאשר דברי הגזענות שאתה מפיץ לכל עבר".

גם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פרסם תגובה משלו וכתב: "ברגע שתקום הממשלה בראשותי אבטל את חוק החרפה של בתי הדין הרבניים. לא תהיה פה "מדינה בתוך מדינה!".

בנט הוסיף: "בזמן שהייתם במקלטים הממשלה העבירה הלילה חוק שגם קורע את העם בשעת מלחמה, וגם פוגע אנושות בזכויות הפרט. ממשלת נתניהו והחרדים העבירה עוד כוח לבתי הדין הרבניים. זה אומר שדה-פקטו הם יוכלו לשלוט בחייהם של יותר ויותר אזרחים שיהיו תלויים בהם (למשל, אזרחים חרדים או חלשים שבמקרים רבים נטולי בחירה באמת).

"בקרוב נבטל את כל החוקים הקיצוניים האלה ונחזק את ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית ומאוחדת".

24
אדון בנט, על מה יצא הקצף ? החוק מאפשר למי שרוצה להתדיין בדיני ממונות בפני בתי הדין הרבניים. מה בדיוק רע בזה ? במי זה פוגע ? זה רק משפר את השירות לאזרח.
רואה חשבון
23
אין פה העדפה של אוכלוסייה אחת על אחרת יש פה ניסיון להסית ולייצר שנאה בין מגזרים. מדינה לא בונים על השוואות מבזות אלא על שותפות בין חלקי העם.
יאיר
22
לפיד כבר גוסס בסקרים ובנט גם לא עובר את ה-10 מנדטים אז הם יכולים לקשקש.
בני
21
תקציבים ציבוריים נקבעים בכנסת ובממשלה זה לא סחיטה אפשר להתווכח על חלוקה תקציבית אבל לא להפוך החלטות דמוקרטיות לשפה של האשמות.
תל אביבי
20
אפשר להתווכח על חוק בתי הדין הרבניים, אבל אי אפשר לנהל דיון ציבורי רציני דרך הכללות על אוכלוסיות השמצות של מוסדות ממלכתיים והפיכת ויכוח משפטי למלחמת זהויות זה לא דיון זה שיח פוליטי שמרחיק פתרונות
פנחס
19
זה לא דיון זו הסתה פרועה ופילוג של עם ישראל
מגיד
18
אין מדרגות ביהדות כל ישראל יש להם חלק.
צחי
17
עם ישראל הוא נשמה אחת אי אפשר לחלק אותו לטובים ורעים לפי פוליטיקה.
הדס
16
איכס מה אתם מביאים את הנבלות האלו לפה? גועל נפש.
איכס
15
הכללות על ציבור שלם לא רלוונטיות לדיון על החוק. יש חרדים עובדים ותורמים והחוק עצמו עוסק בסמכות בהסכמה לא בזהות של אוכלוסיות
חזקי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

