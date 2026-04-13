נתניהו בישיבת הממשלה: "הפסקת האש יכולה להתהפך בזמן קצר מאוד"

בישיבת הממשלה שהתכנסה היום (שני) ועסקה בטקס יום העצמאות, על רקע המצב הביטחוני והאפשרות לקיימו עם קהל, ראש הממשלה בנימין נתניהו הזהיר מפני שבריריות הפסקת האש.

נתניהו התייחס למצב והזהיר: "הפסקת האש היא כמו מטבע, יכולה להתהפך בזמן קצר מאוד. צריך להקליט - ובמידה והמציאות הביטחונית תאפשר, אז לקיים את הטקס עם קהל". כך על פי הדיווח בוואלה.

בין היתר התייחס נתניהו גם לציוץ שפרסם ומחק חבר הכנסת צביקה פוגל, בו ביקר בחריפות את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ: "צריך לחשוב טוב לפני שמתבטאים בפומבית על ארה"ב וטראמפ. אנחנו ברגעים היסטוריים עם האמריקאיים, הנשיא טראמפ הוא ידיד גדול. צריך להתייעץ לפני שמתבטאים בעניין".

כזכור, ח"כ צביקה פוגל מעוצמה יהודית עורר אמש סערה וגרם לנזק בינלאומי עם ציוץ נגד הנשיא האמריקני, דונלד טראמפ. הביקורת ברשתות הייתה קטלנית ופוגל, כצפוי, נאלץ למחוק ולהבהיר.

פוגל שמשמש כיו"ר הוועדה לביטחון לאומי, צייץ באנגלית לנשיא האמריקני על הפסקת האש "דונלד, אם אתה צריך לירות תירה, אל תגעגע" והוסיף אימוג'י של ברווז. הציוץ היה כשעה באוויר עד שנמחק.

פוגל צייץ הבהרה שבה כתב "כבוד הנשיא, כפי שאתה חושב על טובת ארה"ב כך גם אני חושב על טובת מדינת ישראל - והיא היחידה שעומדת לנגד עיני! כוונת הביקורת שלי הייתה להישמע, וזה הצליח והגיע לאוזניים הנכונות. אך לא הייתה כוונה לפגוע או לזלזל ועל כך אני מצר. אני חולק כבוד רב והערכה לשותפים שלנו, ואתה בראשם. וחשוב שנמשיך בדרך הזו עד לניצחון".