לראשונה מאז החלה המלחמה מול איראן, ועדת הכספים של הכנסת דנה היום (שלישי) במתווה לפיצוי העסקים במהלך מבצע "שאגת הארי".

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני, תקף את עצם הדיון ואמר: "זה מזכיר את הילד במעון שהגננות חוזרות איתו כל שנה מחדש על ה'מודה אני'. במקום ללמוד מהעבר, אנחנו פותחים כל פעם מחדש את אותם וויכוחים.

"למה אי אפשר לקחת את כל מה שסוכם באירועים הקודמים, והיו הרבה כאלה לצערי בשנים האחרונות - וליישם מתווה ברור של 'העתק הדבק' בהתאם למספר ימי הלחימה כעת. למה שוב מתווכחים על החל"ת, עובדי ההוראה שנופלים בין הכיסאות, על התיירות והחקלאות - כאילו לא למדנו דבר. כאילו אנחנו ילדי מעון".

בתחילת הדיון התעוררה סערה לאחר שבקשתו של ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, להשתתף בישיבה בזום - סורבה.

בהודעה שקיבל מהוועדה נכתב כי הרשמתו לא אושרה מכיוון שההשתתפות בישיבה הוא באופן "פיזי בלבד".

ראש העירייה אביחי שטרן אמר בתגובה כי "בשלוש השנים האחרונות השתתפתי יחד עם חבריי ראשי הרשויות לא פעם ולא פעמיים בישיבות זום של ועדות הכנסת. אותה הכנסת שתפקידה לבקר את המדינה ולקדם פתרון בעיות באמצעות חקיקה עבור אזרחי ישראל. בפועל, מאחורי מכבסת המילים, יו"ר הועדה בהתנהלותו מסרב לשמוע מפי נציגי הציבור את הבעיות והפערים ומסרב לקדם שיח מותאם לימי הקרב עם נציגי הרשויות הנבחרים.

"מעולם קריית שמונה ויישובי הגבול הצפוני לא היו במצב לחימה מורכב כל כך, עם כמות טילים, אזעקות, נפילות וזמני שהייה במרחבים מוגנים כמו בחודש וחצי האחרונים", המשיך שטרן. "לצפות מראשי הרשויות לעזוב את תושביהם כדי 'להקל' את תרבות הדיון שהחליט לפתע להנחיל יו"ר והעדה - מראה את רמת הניתוק, הפחד מביקורת וההבנה שהם איבדו את הצפון!".

יו"ר ועדת הכספים, חה"כ חנוך מילביצקי, אמר כי "הדיון הנוכחי עוסק בגיבוש מתווה פיצויים ארצי לכלל בעלי העסקים בישראל, ואינו מתמקד רק בצפון. חשוב להבהיר כי הרשויות בצפון נהנות ממתווה ייעודי ומיטיב, שנבנה בהתאם למאפיינים הייחודיים והפגיעה הקשה באזור.

"מדובר בדיון ראשון מתוך סדרת דיונים שנקיים בנושא, מתוך מטרה להגיע למתווה מדויק, ישים ואפקטיבי. ניהול ישיבה רחבה עם עשרות משתתפים בזום אינו מאפשר דיון מקצועי ומעמיק, ולכן הדיונים מתקיימים באופן פרונטלי בלבד. יחד עם זאת, כל ראש רשות שיבקש לקחת בדיון בין אם בהגעה פיזית ובין אם באמצעות נציג מטעמו, מוזמן לעשות כן.

"הלב עם תושבי הצפון. אנחנו רואים, שומעים ומבינים את גודל האתגר והקושי בשטח. אגיע בקרוב לסיור בצפון יחד עם חברי, יו"ר ועדת הפנים, חה"כ קרויזר כדי לעמוד מקרוב על הפערים".