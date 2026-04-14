שר החוץ גדעון סער פרסם אחר הצהריים (שלישי) פוסט תגובה חריף במיוחד נגד יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד שקבל על המשבר ביחסים עם איטליה.

הכל התחיל כאשר לפיד טען בפוסט כי ההחלטה של איטליה הינה כישלון של הממשלה ושל "שר החוץ הלא-קיים" כלשונו.

"‏החלטתה של איטליה להשעות את הסכם שיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל היא עוד כישלון מביך של ראש הממשלה ושל שר החוץ הלא קיים", פתח לפיד היום (יום השואה).

"מלוני היא לא מנהיגה אירופאית שמאלנית-פרוגרסיבית, היא במחנה הימני-שמרני ומבינה את הצורך להילחם בטרור.

הממשלה נכשלה בקידום האינטרסים של ישראל אפילו מול אנשים שאמורים להיות ידידים ובעלי ברית טבעים שלנו. נחזור, נקים ממשלה, וישראל תשוב להיות המדינה שכולם רצו לאהוב", טען יו"ר האופוזיציה.

סער הגיב לו בחריפות בפוסט, בו כינה את לפיד "ליצן" ו"חסר בגרות".

"‏הציוץ התורן של הליצן הוא עוד כשלון מביך של ״ראש האופוזיציה״ הלא קיים", כתב סער נגד לפיד.

"אם היה למי שכיהן בעבר על הנייר כ״שר החוץ״ של ישראל ידע מינימלי הוא היה יודע שאין בכלל הסכם כזה. יש מזכר הבנות שמעולם לא נוצק בו או היה בו תוכן של ממש. ביטחון ישראל לא ייפגע", הבטיח סער.

"אבל הבורות אינה הבעיה החמורה ביותר של חסר הבגרות. כמו דבר האיוולת שלו מהשבוע שעבר - כך גם הפעם - הוא נחפז ללמד קטגוריה על ישראל במערכה. בניגוד לסברתו - הוא לא ייהנה מכך. דעיכתו הפוליטית הבלתי נמנעת תימשך", עקץ שר החוץ את יו"ר האופוזיציה.

״ישראל תשוב להיות המדינה שכולם רצו לאהוב״, היא אמירה ילדותית, חסרת-שחר אבל גם מסוכנת.

את ישראל ״אהבו״ מאוד בימי הנסיגות של אוסלו, לבנון ועזה. (אגב: גם באותם ימים היינו תמיד במיעוט בכל פורום בינלאומי!).

חזרה למדיניות הנסיגות וההכלה תחזיר סכנות קיומיות - מהן הצליחה ישראל להחלץ, בתושייה ובתעוזה, בתקופת הממשלה הנוכחית.

לא את אהבת העולם צריך לחפש. נסתפק בכבוד, בהערכה ובשמירה על האינטרסים החיוניים שלנו. כך פתחנו שגרירויות חדשות ברחבי העולם, טיפחנו בריתות ורקמנו יחסים חדשים, הבאנו עוד שגרירויות לירושלים בירת הנצח שלנו והוצאנו את משרד החוץ משנים ארוכות של שיתוק וחולשה. כל זאת - בתקופת מערכה ביטחונית מאתגרת וחסרת תקדים.

נמשיך לפעול במערכה המדינית מתוך מחויבות לנצח ישראל, לא ל״אהבת העולם״. המדינאות היא זירה לאנשים רציניים. לא לליצנים", סיכם סער את הפוסט העוקצני.