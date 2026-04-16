כיכר השבת
ניתוח פוליטי

גדי איזנקוט בשומרון | צעד מדוד בבניית אמון, או פזילה פוליטית לימין?

בזמן שהמערכת הפוליטית נערכת לשינויי עומק, יו"ר מפלגת 'ישר' גדי איזנקוט מסמן יעד: פנייה לקהלים שאינם "קהל הבית" הטבעי שלו • מה עמד מאחורי המפגש עם יוסי דגן, וכיצד מנסה הרמטכ"ל לשעבר לייצר שפה משותפת עם הציבור החרדי והדתי? • ניתוח פוליטי (בחירות 2026)

איזנקוט ויוסי דגן (צילום: אריק מרמור)

לא בכל יום נראה ח"כ גדי איזנקוט כשהוא מקדיש שעות ארוכות לסיור עומק ביישובי השומרון. אתמול (רביעי), זה קרה. יו"ר מפלגת "ישר", הרמטכ"ל לשעבר, הגיע לסיור בברוכין, פדואל ואריאל, כשהוא מלווה במי שמסומן כ"גשר הדתי" שלו – השר לשעבר מתן כהנא.

אמנם מוקדם לדבר על שינוי דרמטי במפה הפוליטית בין לילה, אך בהחלט ניתן לסמן כאן צעד פוליטי מדוד ומחושב. איזנקוט, שמכיר את הגזרה היטב מימיו בצה"ל, מבקש לבחון האם ניתן לייצר "מסלול הידברות" עם הציבור שמימין למרכז, כולל הציבור החרדי ושומרי המסורת, שרואים בו עד כה דמות מרוחקת.

הציר המפתיע: איזנקוט – דגן

במרכז הביקור עמדה פגישה ארוכה ומשמעותית עם ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן. דגן, המוכר במערכת הפוליטית כדמות אמינה וכמדינאי שקול, הצליח בשנים האחרונות לבסס את מעמדו כגורם מקשר בין זרמים שונים.

בציבור החרדי מעריכים את דגן במיוחד. לא רק על עמידתו העקבית לצד צרכי הקהילות החרדיות בשומרון, אלא בעיקר בזכות הגישה העניינית והמכבדת שלו, שאינה נרתעת ממחלוקות אידיאולוגיות אך תמיד שומרת על שיח מכבד. עבור איזנקוט, המפגש עם דגן הוא לא רק "וי" על סיור עבודה. בעולם פוליטי שבו האמון נמצא בשפל, הקשר עם דמות כמו דגן מאפשר לאיזנקוט להשמיע את עמדותיו בפני קהל שבדרך כלל חושד במנהיגי המרכז.

העין לסקרים והקריצה למגזר

הביקור מגיע על רקע נתונים יציבים בסקרים האחרונים (מרץ-אפריל 2026), המציבים את מפלגת "ישר" בראשות איזנקוט על 14-16 מנדטים. איזנקוט מבין היטב שבכדי להוות אלטרנטיבה שלטונית ביום שאחרי נתניהו, הוא לא יכול להישאר בגבולות הגזרה של המרכז הקלאסי.

כאן נכנס לתמונה מתן כהנא. הנוכחות שלו נועדה לשדר מסר של היכרות עם עולם הערכים היהודי. בציבור החרדי עוקבים אחרי המהלכים הללו בחשדנות, אך גם בסקרנות: האם איזנקוט יוכל להציע קו שונה מזה של לפיד או ליברמן? קו שמתמקד בהידברות בסוגיות הליבה הבוערות, כמו חוק הגיוס, במקום בהתנגחות פומבית ולוחמנית.

בניית אמון – או טקטיקה פוליטית?

האם הביקור הזה שינה את המפה? כנראה שלא באופן מיידי. הציבור החרדי והימין האידיאולוגי עדיין רחוקים מלתת אמון מלא במי שמגיע מהצד השני של המתרס הפוליטי. עם זאת, עצם המוכנות של איזנקוט להגיע לשטח, להקשיב ולהתייעץ עם דמויות כמו יוסי דגן, מעידה על הבנה שאי אפשר לנהל את המדינה תוך התעלמות ממגזרים שלמים.

איזנקוט יצטרך לעבוד קשה מאוד כדי להוכיח שהפנייה שלו ימינה ולציבור החרדי היא מהותית ועקרונית, ולא רק תרגיל טקטי לקראת בחירות. בינתיים, יוסי דגן ממשיך לשמש ככתובת המרכזית בשומרון – המדינאי שמצליח לארח את כולם בחביבות, מבלי לזוז מילימטר מעקרונותיו.

2
שיספר לכם עם מי הוא רוצה לבנות קואליציה, או לפחות גוש חוסם... למה לא מעמתים אותו עם השאלה הזו???
יצחק
1
לא יעזור לכם כלום: אתנן כהנא מנסה להושיט טלפיים באמירת 'כשר אני' באמצעות עיתונאים חרדיים, וסיור כזה הוא חלק ממהלך הזה. מי שמנסה לעזור לו בנידון תועה ומטעה. תועה בהצלחה ומתעה את מתן המדומיין. בסופו של יום הארכיון יוציא הכל והציבור ירענן את הזיכרון מי הוא ומהם חבריו. אפרופו ארכיון, גם בוגי יעלון עשה ס
בא גדי גדול

