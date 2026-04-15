בנט ממשיך בקו האנטי-חרדי שלו: זה המועמד החדש שצירף למפלגתו

בנט עם יונתן שלו ( צילום: בנט 2026 )

מפלגת 'בנט 2026' הודיעה היום (רביעי) על הצטרפות נוספת לשורותיה - הפעם של ארגון הצעירים המשרתים 'כתף אל כתף', שהתפרסם בזכות המאבק נגד הציבור החרדי בעיקר בנושאי גיוס.

על פי ההודעה המשותפת של המפלגה והארגון, מייסד 'כתף אל כתף', יונתן שלו, ישולב בקדמת רשימת המועמדים לכנסת ובהנהגת המפלגה.

הארגון הוקם בשנת 2024 על רקע קידום חקיקת חוק הגיוס, מייסדיו - יונתן שלו, עידו קרן, שחר ורון וחנניה בן שמעון - פועלים, לדבריהם, לבלימת חוקי ההשתמטות והנעת עשרות אלפי צעירים וצעירות לפעולה אזרחית למען הציבור המשרת בישראל.

בהודעת הארגון נמסר: "אנחנו נדאג לצעירים בישראל. הצטרפנו לראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט כי רק הוא הוכיח שהוא יתקן את ישראל ויבנה לצעירי ישראל עתיד טוב יותר".

"הדור שלנו מתייצב לתיקון"

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, מסר בתגובה להצטרפות: "בשבעה באוקטובר כשהנהגת ישראל קרסה, הדור הצעיר קם, נלחם והציל את מדינת ישראל. גילינו שיש לנו את הדור הצעיר הטוב ביותר בתולדות מדינת ישראל. לקראת היום שאחרי, אנחנו צריכים את האנרגיות של הדור המופלא הזה כדי להרים את ישראל מחדש".

מייסד הארגון, יונתן שלו, הבהיר: "בשם הדור שלנו ובשם החברים שאיבדנו בקרבות, אנחנו נשמעים לצו השעה ומתייצבים כדי לחולל תיקון. נפתלי בנט הוא המנהיג היחיד שיכול לשקם את העם ולבנות מחדש את המדינה. נייצג את הצעירים בכבוד ובאחריות. נעשה הכל כדי שנסתכל לילדים שלנו בעיניים ונוכל להגיד היינו שם, בנינו, הצלנו".