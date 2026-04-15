כיכר השבת
כמה צפוי אפשר להיות

בנט ממשיך בקו האנטי-חרדי שלו: זה המועמד החדש שצירף למפלגתו

ארגון 'כתף אל כתף' שהוקם על רקע קידום חקיקת חוק הגיוס מצטרף למפלגת 'בנט 2026' • מייסד הארגון יונתן שלו ישולב בקדמת רשימת המועמדים לכנסת | המשך הקו האנטי-חרדי (פוליטי)

בנט עם יונתן שלו (צילום: בנט 2026)

מפלגת ' 2026' הודיעה היום (רביעי) על הצטרפות נוספת לשורותיה - הפעם של ארגון הצעירים המשרתים 'כתף אל כתף', שהתפרסם בזכות המאבק נגד הציבור החרדי בעיקר בנושאי גיוס.

על פי ההודעה המשותפת של המפלגה והארגון, מייסד 'כתף אל כתף', יונתן שלו, ישולב בקדמת רשימת המועמדים לכנסת ובהנהגת המפלגה.

הארגון הוקם בשנת 2024 על רקע קידום חקיקת , מייסדיו - יונתן שלו, עידו קרן, שחר ורון וחנניה בן שמעון - פועלים, לדבריהם, לבלימת חוקי ההשתמטות והנעת עשרות אלפי צעירים וצעירות לפעולה אזרחית למען הציבור המשרת בישראל.

בהודעת הארגון נמסר: "אנחנו נדאג לצעירים בישראל. הצטרפנו לראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט כי רק הוא הוכיח שהוא יתקן את ישראל ויבנה לצעירי ישראל עתיד טוב יותר".

"הדור שלנו מתייצב לתיקון"

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, מסר בתגובה להצטרפות: "בשבעה באוקטובר כשהנהגת ישראל קרסה, הדור הצעיר קם, נלחם והציל את מדינת ישראל. גילינו שיש לנו את הדור הצעיר הטוב ביותר בתולדות מדינת ישראל. לקראת היום שאחרי, אנחנו צריכים את האנרגיות של הדור המופלא הזה כדי להרים את ישראל מחדש".

מייסד הארגון, יונתן שלו, הבהיר: "בשם הדור שלנו ובשם החברים שאיבדנו בקרבות, אנחנו נשמעים לצו השעה ומתייצבים כדי לחולל תיקון. נפתלי בנט הוא המנהיג היחיד שיכול לשקם את העם ולבנות מחדש את המדינה. נייצג את הצעירים בכבוד ובאחריות. נעשה הכל כדי שנסתכל לילדים שלנו בעיניים ונוכל להגיד היינו שם, בנינו, הצלנו".

קרן טרנר, נפתלי בנט ולירן אבישר בן חורין (צילום: טל גבעוני)

המשך הקו האנטי-חרדי

ההצטרפות מגיעה בעקבות מינויים נוספים שביצע בנט בימים האחרונים, ביניהם קרן טרנר ולירן אבישר בן חורין, שכיהנו כמנכ"ליות בכירות במשרדי ממשלה. מהלכים אלו עוררו ביקורת חריפה מצד השרה עידית סילמן, שכתבה: "היית מנהיג הציונות הדתית ומנכ״ל מועצת יש״ע, וכעת הפכת לקפלניסט פעיל של אחים לנשק, הסרבנים ושונאי היהדות".

2
איזה נאום מרגש... כדאי להצביע לו? אני לא יודע
אדי
1
איזה קבוצה יפה רק יש בעיה קטנה שהיא חסרת מח
קובי

