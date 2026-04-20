עימות מדיני: לאחר ששר החוץ הפולני רדוסלב סיקורסקי פתח במתקפה חריפה על ישראל וחיילי צה"ל, שר החוץ גדעון סער הגיב לשר החוץ של פולין: "אני דוחה בתוקף את דבריך החמורים, המופרכים כלפי צה"ל. מה שכתבת מלמד על בורות וחוסר הבנה עמוק".

העימות החל כאשר שר החוץ הפולני רדוסלאב סיקורסקי התייחס לתיעוד שבו חייל צה"ל נראה מנתץ פסל נוצרי וכתב ברשת X: "זה טוב שהשר גדעון סער התנצל במהירות - היה לו על מה".

הוא הוסיף: "החייל הזה צריך להיענש, אבל הם צריכים לעבור שיעורים כאלה גם בהכשרות שלהם. חיילי צה"ל הודו בעצמם שביצעו פשעי מלחמה. הם הרגו לא רק אזרחים פלסטינים - אלא גם את החטופים שלהם".

בתגובה למתקפה, שר החוץ גדעון סער השיב לשר החוץ של פולין רדוסלאב סיקורסקי ואמר: "מה שכתבת מלמד על בורות וחוסר הבנה עמוק. למרבה הצער, בכל מלחמה נפגעים בלתי מעורבים, ובפרט כשטרוריסטים הופכים אוכלוסייה אזרחית למגן אנושי. אבל אין צבא מערבי שנלחם בטרור באופן מדויק יותר ועל בסיס מודיעין טוב יותר מצה"ל".

עוד אמר: "למעשה, מתוצאות פעולות צה"ל נהנים באופן ישיר גם האזרחים במדינות אירופה. אני מציע שבמקום להטיף מוסר לאחרים - תגנה באופן אישי את המופע האנטישמי המביש שראינו בפרלמנט הפולני בשבוע שעבר. ‏ראוי להיזהר באמירת דברים בלתי אחראיים שסופם להתגלגל למחוזות מסוכנים".