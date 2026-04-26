כיכר השבת
נערכים לבחירות

בזמן שיריביו מתאחדים: אלו הבכירים שצפויים להצטרף למפלגתו של איזנקוט

התזוזות במערכת הפוליטית: ראש השב"כ לשעבר, יורם כהן, שהיה קרוב להצטרפות לנפתלי בנט, החליט בסופו של דבר להצטרף לרשימה של גדי איזנקוט | במקביל, ח"כ רם בן ברק, שהיה מבכירי סיעת יש עתיד תחת הנהגתו של לפיד, עשוי אף הוא לעבור לשורות מפלגתו של איזנקוט (פוליטי)

בזמן שיריביו במרוץ על הנהגת הגוש נגד נתניהו, נפתלי בנט ויאיר לפיד מכריזים על איחוד למפלגה אחת מובילה, חבר הכנסת לשעבר גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת "ישר!", ממשיך בבניית מפלגתו החדשה.

על פי הדיווח בישראל היום, ראש השב"כ לשעבר, יורם כהן, שהיה קרוב להצטרפות לנפתלי בנט, החליט בסופו של דבר להצטרף לרשימה של גדי איזנקוט. כהן, איש הציונות הדתית, כיהן בתפקיד ראש השב"כ בין השנים 2011-2016. בשנים האחרונות היה מבין הקולות הבולטים בציונות הדתית שביקרו בצורה חריפה את ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ואת ממשלתו.

במקביל, ח"כ רם בן ברק, שהיה מבכירי סיעת יש עתיד תחת הנהגתו של לפיד, עשוי אף הוא לעבור לשורות מפלגתו של איזנקוט. רם בן ברק, שהיה בעבר סגן ראש המוסד, כיהן בממשלת השינוי בתור יו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

איזנקוט עצמו הגיב להצהרתם של לפיד ובנט כי "המטרה היחידה שנמצאת לנגד עיניי ואמרתי את זה לשניהם הערב, זה ניצחון של קואליציה ציונית ממלכתית. כדי שהניצחון הזה יקרה, צריך להביא עוד קולות - זה המבחן היחיד. כל חיבור צריך להיבחן לפי זה, באחריות, בשיקול דעת ובעיתוי הנכון".

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

