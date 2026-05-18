המלחמה חוזרת? נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מקיים שיחות עם בכירי ממשלו בנוגע להמשך המלחמה עם איראן, והוא "מאבד סבלנות כלפי המשא ומתן", כך דווח הלילה (בין ראשון לשני) ברשת CNN.

על פי הדיווח, הנשיא ממשיך להיות מתוסכל מהמשך סגירת מצר הורמוז וממחירי הנפט שנותרו גבוהים למרות הפסקת האש שנמשכת כבר יותר מחודש.

בדיווח נטען כי טראמפ נפגש בשבת עם בכירים בממשל שלו, כולל סגן הנשיא ג'יי-די ואנס, שר החוץ מרקו רוביו, ראש ה-CIA ג'ון רטקליף והשליח המיוחד סטיב וויטקוף. הפגישה התמקדה במערכה עם איראן והגיעה שעות ספורות לאחר שטראמפ חזר מהביקור הרגיש בסין. בממשל נמנעו מלקבל החלטה לגבי המשך הפעולה באיראן במהלך הביקור עצמו.

עוד דווח כי טראמפ נעשה חסר סבלנות יותר ויותר כלפי אופן ניהול המשא ומתן מצד טהראן. בימים האחרונים טראמפ שקל ברצינות רבה יותר לחדש מבצעי לחימה משמעותיים באיראן, כאמצעי לאלץ את המשטר האיראני להגיע לפשרה שתסיים את המלחמה - למרות העדפתו לפתור את הסכסוך באמצעים דיפלומטיים.

טראמפ צפוי לפגוש שוב את בכירי הממשל בתחילת השבוע כדי לדון במלחמה. הפנטגון הכין שורת תוכניות תקיפה למקרה שטראמפ יחליט בסופו של דבר להמשיך במתקפות נוספות, כך אמרו מקורות לרשת האמריקנית - כולל תקיפות ממוקדות נגד אתרי אנרגיה ותשתיות באיראן.

ההצעה האיראנית

מוקדם יותר היום, סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי איסלאמאבאד העבירה הלילה לארה"ב "הצעה מתוקנת" שהגישה איראן לסיום המלחמה. "אין לנו הרבה זמן", אמר הגורם כשנשאל אם יש די זמן לגישור על הפערים בין הצדדים. הגורם טען עוד כי גם טהרן וגם וושינגטון "ממשיכות לשנות את קו המטרה".

סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" דיווחה כי מסמך ההצעה האיראנית כולל 14 סעיפים, אחרי כמה תיקונים להצעה שהעבירו האמריקנים. ההצעה החדשה של איראן, כך דווח, מתמקד בנושא המשא ומתן בסוף המלחמה - ובצעדים לבניית אמון מצד האמריקנים.

הנשיא ממשיך לאיים

טראמפ עצמו המשיך הלילה לאיים על איראן, ופרסם ברשת החברתית Truth Social מפה של המזרח התיכון, שנצבעה בצבעי הדגל האמריקני ומציגה קווים מכל המדינות השכנות של איראן המכוונים ללבה של הרפובליקה האיסלאמית, כמעין תוכנית למתקפה נגדה מכל כיוון.

לפני כן פרסם תמונת AI שבה הוא מוצג יושב בחללית ולוחץ על כפתור אדום, כשתמונות של פיצוצי ענק מוצגות על מסכים מסביבו - ואמש הוא פרסם פוסט שבו איים מפורשות על איראן: "עבור איראן, השעון מתקתק, וכדאי שהם יזדרזו, מ-ה-ר, או שלא יישאר מהם כלום. ה-ז-מ-ן ד-ו-ח-ק!".

האיראנים מלגלגים

גם הבוקר, משרד החוץ בטהרן הצהיר פעם נוספת שמשטר האייתוללות לא מתכוון להתפשר על "הזכות" להעשרת אורניום - סוגיית המחלוקת המרכזית בשיחות.

"לא נעלה את זכותנו להעשרת אורניום במשא ומתן", אמר דובר משרד החוץ האיראני, איסמאעיל בקאי. הוא אמר כי גם איראן וארה"ב העבירו שתיהן "התייחסויות" להצעה האיראנית האחרונה, וכי המגעים בתיווך פקיסטן נמשכים.