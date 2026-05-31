כיכר השבת
הלזה ייקרא שותף?

זעם ביהדות התורה: וועדת השרים לחקיקה אישרה את החוק המבטל את הייצוג ההולם לציבור החרדי

וועדת השרים לחקיקה בראשותו של שר המשפטים לוין אישרה את חוק "העדפה מתקנת למשרתים" של ח״כ סעדה, המבטל את הייצוג ההולם לציבור החרדי במשרדי הממשלה ובמגזר הציבורי | ח"כ מקלב: "חוק העדפה מתקנת שהעביר ח״כ הרב גפני הוא תיקון אי שוויון, וביטולו מהווה מהלך דורסני ופוגעני כנגד הציבור החרדי" (פוליטי)

זעם במפלגות החרדיות: ועדת השרים לחקיקה בראשותו של שר המשפטים יריב לוין אישרה היום (ראשון) את חוק "העדפה מתקנת למשרתים" של ח״כ סעדה, המבטל את הייצוג ההולם לציבור החרדי במשרדי הממשלה ובמגזר הציבורי. וזאת למרות פניה והתנגדות מראש של סיעת יהדות התורה.

יו״ר סיעת יהדות התורה, ח״כ אורי מקלב מסר: "הוועדה החליטה לבטל במחי יד חוק קיים הנותן העדפה מתקנת לציבור החרדי, וזאת ללא קשר לעריקים. חוק העדפה מתקנת שהעביר ח״כ הרב גפני הוא תיקון אי שוויון, וביטולו מהווה מהלך דורסני ופוגעני כנגד הציבור החרדי.

אישור זה מהווה הוכחה נוספת המשקפת עד כמה לא הייתה כוונתם אמיתית להעביר חוק גיוס ולצערנו שותפות חד צדדית".

חבר הכנסת משה סעדה מקדם הצעות חוק להעדפה מתקנת המעניקות עדיפות בשירות המדינה, קבלה ללימודים אקדמיים וקבלת תקנים (בעיקר בתחום הרפואה) למשרתי מילואים, שירות צבאי ושירות לאומי.

יריב לויןמשה סעדההעדפה מתקנתוועדת השרים לחקיקה

