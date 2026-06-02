מליאת הכנסת אישרה הלילה (בין שני לשלישי) בקריאה ראשונה את הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וחמש.106 חברי כנסת תמכו בהצעה, ללא מתנגדים או נמנעים, והיא תוחזר לדיון בוועדת הכנסת.

בחוק מוצע לקבוע כי הכנסת העשרים וחמש תתפזר לפני תום תקופת כהונתה, וכי הבחירות לכנסת העשרים ושש יחולו בין יום כ"ו באלול התשפ"ו (8 בספטמבר 2026) ליום ט' בחשוון התשפ"ז (20 באוקטובר 2026), שבוע לפני המועד המקורי.

בכנסת מעריכים כי הבחירות יתקיימו בחודש חשוון ולא בחודש אלול או בעשרת ימי תשובה, כפי שדרשו בתחילה בש"ס וב'יהדות התורה'.

יו"ר ועדת הכנסת, ח"כ אופיר כץ, אמר בדיון: "השלמנו ארבע שנים מלאות, דבר יוצא דופן בפוליטיקה הישראלית, ועבדנו קשה בשביל להגיע לזה. העברנו בכנסת הזו מעל 520 חוקים ותשעה תקציבים. למעשה, החזקנו עד הסוף".

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "על פי סעיף 34 לחוק-יסוד: הכנסת, מוגשת הצעת חוק להתפזרות הכנסת העשרים וחמש לפני תום תקופת כהונתה.

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה החליטה ועדת הכנסת לציין את טווח המועדים שבין יום 8 בספטמבר 2026 ליום 20 באוקטובר 2026 כמועד שבו יתקיימו הבחירות, הקודם למועד הבחירות על פי חוק היסוד, קרי 27 באוקטובר 2026.

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תקבע ועדת הכנסת את מועד הבחירות".