כיכר השבת
בטקס חניכת היישוב דורן

השר בצלאל סמוטריץ’ חשף: "ביטלתי את הסכמי חברון" | צפו

בהנחיית השר בצלאל סמוטריץ’ הושלם מהלך לביטול הסדרי הסכם חברון בתחום התכנון והבנייה, במסגרת ישיבת מועצת התכנון העליונה ביהודה ושומרון (מדיני)

1תגובות
השר סמוטריץ' מכריז על ביטול הסכמי חברון
השר סמוטריץ' מכריז על ביטול הסכמי חברון

בטקס ההכרזה על היישוב החדש דורן בהר חברון חשף היום (שלישי) שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ’, כי אמש הושלם מהלך היסטורי שבמסגרתו נמשכו מעיריית חברון כלל סמכויות התכנון והבנייה שהוענקו לה במסגרת הסכם חברון.

המהלך בוצע בעקבות החלטת קבינט שהובאה ביוזמתו של השר סמוטריץ’ ואושרה לפני מספר חודשים, ואמש קיבלה מועצת התכנון העליונה את ההחלטות הנדרשות להשלמת המהלך בפועל.

משמעות ההחלטה היא כי סמכויות התכנון והבנייה ביישוב היהודי בחברון ובמקומות הקדושים, ובהם מערת המכפלה, אינן נתונות עוד בידי עיריית חברון, אלא חוזרות לאחריות מלאה של מדינת ישראל.

במהלך נאומו אמר השר סמוטריץ’: "אתמול ביטלנו את הסכמי חברון. במשך שנים ארוכות נשאר אחד מסעיפי אוסלו האבסורדיים ביותר על כנו, כאשר סמכויות הנוגעות ליישוב היהודי בחברון ולמקומות הקדושים היו תלויות בעיריית הטרור של חברון. אתמול שמנו לזה סוף".

עוד הוסיף כי "זהו הרבה יותר מצעד תכנוני. זהו תיקון היסטורי. אנחנו ממשיכים במהפכת הסדרת ההתיישבות, חיזוק המשילות והעמקת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון".

בצלאל סמוטריץ'חברוןיהודה ושומרון

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אתה אחלה בצלאל, למה אתה נותן רשות לשינויים האלימים בחוות.. זה יפגע בך בבחירות
דניאל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר