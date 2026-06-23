נתניהו: "אנחנו צריכים להשתחרר מהתלות באמריקאים" | צפו

נתניהו במפגש עם קורס קצינים קרביים במילואים - צילום: עומר מירון, לע"מ | סאונד: יחזקאל קנדיל, לע"מ נתניהו במפגש עם קורס קצינים קרביים במילואים | צילום: צילום: עומר מירון, לע"מ | סאונד: יחזקאל קנדיל, לע"מ 10 10 0:00 / 0:47

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש ביום חמישי שעבר עם קורס קצינים קרביים במילואים בקיבוץ מגדל עוז בגוש עציון, ושוחח עמם על האתגרים השונים בשלל הזירות. ראש הממשלה נתניהו אמר כי "עכשיו אנחנו עומדים מול איראן וגרורותיה. אנחנו הכנו בהם. זה עוד לא נגמר, אבל זה תלוי בעוצמה שלנו. איפה שנהיה עוד 30 שנה - זה תלוי בעוצמה שלנו. ולכן מה שאנחנו עושים כרגע זה בונים עוצמה יתרה".

נתניהו במפגש עם קורס קצינים קרביים במילואים ( צילום: מעיין טואף, לע"מ )

נתניהו במפגש עם קורס קצינים קרביים במילואים ( צילום: מעיין טואף, לע"מ )

נתניהו במפגש עם קורס קצינים קרביים במילואים ( צילום: מעיין טואף, לע"מ )

נתניהו הוסיף ואמר: "אני רוצה עצמאות חימושית. אני מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו, ואני הבאתי גם במהלך השנים, מידידינו האמריקאים. היום אני אומר: אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו. אנחנו מייצרים את החימוש של עצמנו.

"להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח, להכניס עוד ועוד טכנולוגיה, לאמן עוד ועוד דורות של מפקדים כמוכם - כי זה מה שיקבע בסוף איפה אנחנו נהיה. בעזרת השם ובעזרתכם אנחנו נהיה במקום טוב".