שר החוץ גדעון סער נאם לפני זמן קצר (רביעי) במושב הבינלאומי של ה-MUNI EXPO בתל אביב בפני מושלים וראשי ערים מהעולם.

מדברי שר החוץ סער: "אנחנו מדברים אחרי סבב נוסף של השיחות ההיסטוריות בינינו לבין לבנון המתקיים בתיווכה של ארה"ב. אין לנו ויכוח של ממש עם ממשלת לבנון מעבר לכמה נקודות גבול שניתן לפתור במשא ומתן קצר. לנו וללבנון יש אויב משותף. זהו האויב על העתיד, הריבונות והעצמאות של לבנון וזהו גם האויב לביטחונה של ישראל - חיזבאללה.

"בתקשורת הבינ"ל מעטים מאוד מציינים את העובדה שחיזבאללה התחיל את המלחמה הזו ב-2 במרץ, לאחר הנחיה שקיבלו מטהרן לעשות זאת. בדיוק כפי שחיזבאללה התחיל את המלחמה ב-8 באוקטובר 2023, יום אחד לאחר מתקפת חמאס על ישראל.

"רק מחודש מרץ חיזבאללה שיגר למעלה מ-7,000 רקטות, טילים וכטב"מים משטח לבנון לישראל. זה תארו לעצמכם שהערים שלכם היו מותקפות כך. איזו מדינה יכולה לקבל את זה ולא לפעול כדי להחזיר את הביטחון לאזרחיה?".