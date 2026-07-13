כיכר השבת
"גזירות קשות ומכוונות"

״זה בין המעצרים - לא רק בין המצרים״: ח״כ מקלב זעק במליאה נגד רדיפת עולם התורה

יו״ר סיעת יהדות התורה התריע בדיון על חוק יסוד לימוד תורה מפני הסנקציות והגזירות המופנות כלפי בני הישיבות ומשפחותיהם: ״אין מדינה בעולם שרודפת כך את לומדי התורה״ • ״הם לא יישברו - לומדי התורה הם הסנגורים האמיתיים של עם ישראל״ (פוליטי)

5תגובות
מקלב בנאום כואב ונוקב
מקלב בנאום כואב ונוקב| צילום: צילום: ערוץ הכנסת

יו”ר סיעת יהדות התורה, ח”כ , נשא היום (שני) במליאת הכנסת נאום כואב ונוקב במהלך הדיון על חוק יסוד לימוד תורה, ובו זעק על מסע הרדיפה המתנהל נגד בני הישיבות ולומדי התורה.

“אין מדינה בעולם שרודפת כך את לומדי התורה ומשפחותיהם. זו שנאה יוקדת”, אמר. עוד הדגיש כי “הסנקציות והגזירות לא ישברו את רוחם של בני הישיבות - הם הסנגורים האמיתיים של עם ישראל”.

לדבריו, הניסיון להציג את הסנקציות כמהלך משפטי גרידא אינו אלא הסתרת המציאות. “הסנקציות הכלכליות והאישיות אינן מימוש חקיקה. מדובר בגזירות קשות ומכוונות, שמטרתה לנסות ולמוטט את עולם התורה”.

בהתייחסו לימי בין המצרים, קשר הרב מקלב בין אבל החורבן למציאות הקשה העוברת על עולם התורה. “אנו מצויים בימי בין המצרים, ימים שבהם שנאת אחים הביאה לחורבן. והיום, מי שמיצר יותר ללומדי התורה ומצליח להכאיב יותר לבני הישיבות – הופך לראש. המערכת הפוליטית הפכה לזירה שבה הפגיעה בלומדי התורה היא דרך להתקדם”.

“אלו לא רק ימי ‘בין המצרים’ - לצערינו הם הפכו הימים הללו ל’בין המעצרים’”, כשהוא מתייחס לאיומי הסנקציות והמעצרים המופנים כלפי בני הישיבות.

את דבריו חתם במסר לעתיד. “מנסים בכל הכוחות למנוע את אחזקת התורה ולהתעלם משליחותם של לומדי התורה בארץ ישראל, שהיא בבחינת ‘תורה מגנא ומצלא’. ידענו תקופות קשות לאורך הדורות, אך האמת תנצח”.

“לא נשבר רוחם של לומדי התורה”, זעק. “הם חדורי שליחות וממשיכים לשאת את עול קיומו הרוחני של כלל ישראל. כשם שרבי עקיבא, בשעה שראה שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, לא ראה רק את החורבן אלא את תחילתה של נבואת הנחמה, כך גם בני התורה יודעים כי שום גזירה אינה יכולה לעקור את נצחיות התורה. כפי ההבטחה - ׳לא ימושו מפיך ומפי זרע זרעך אמר ה׳׳.

בני הישיבות ממשיכים בראש מורם את מסורת הדורות, חדורי שליחות ואמונה, ומכריזים מול כל הרודפים והמסיתים: ‘משה אמת ותורתו אמת, ואתם הבדים׳ אמר כשהוא מכוון לחברי הכנסת מהאופוזיציה וכל הנלווים אליהם.

אורי מקלבבני ישיבותחוק יסוד לימוד תורה

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5
אח שלי, אני קורא את הכתבה ולא מאמין. איפה נשמע דבר כזה לרדוף ככה לומדי תורה? זה מרגיש כאילו נהיה פה טרנד כזה, מי שיותר צועק נגד הישיבות מקבל נקודות. ממש חבל, צריך להרגיע את הרוחות, לא ללבות אש.
הרצל
4
זה לא עניין של ימין ושמאל, זה עניין של קיום העם. בלי תורה אין עולם. ומי שמנסה להציק ללומדים, בסוף יראה שזה לא עזר לו. תתמקדו בלימוד, תתמקדו בטוב, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד
זוהר
3
תשמעו, כואב הלב לשמוע דברים כאלו, באמת. בסוף כל אחד מאיתנו מכיר בחור ישיבה שפשוט יושב ולומד, בלי להפריע לאף אחד, אז למה כל העליהום הזה? קצת עצוב לי לראות לאן הגענו כחברה, נראה לי שפשוט איבדנו את הדרך אחד עם השני.
יעל
2
שמעתי את הדיבורים, אמרתי לעצמי, איפה הרחמים? העולם הזה הוא כמו גשר צר, ולמה לנו לדחוף אחד את השני לתהום? מי שיושב ולומד תורה הוא כמו עץ ששורשיו עמוקים, שום רוח לא תפיל אותו, חבל רק על הרוחות המיותרות
כחלון
1
במקום לבוא להתלונן נגד המדינה תתלונן נגד נתניהו החלאה הארור וממשלתו הרשעית הזה שעושים מכם בובות פוליטיות עם לא תיתישרו מהר או חשבון נפש עם עצמכם תקבלו עונש רציני בקלפי
עדי

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