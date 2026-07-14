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"לא רוצים אתכם שם"

נסיגות מלבנון וסוריה? הדרישה המפתיעה של טראמפ מנתניהו - שהגיב בדרכו

לקראת נסיגות? הנשיא טראמפ אמר לנתניהו במהלך שיחת טלפון ביום חמישי כי על ישראל להתחיל בפריסה מחדש של כוחותיה מחוץ לסוריה, והפציר בו לעשות צעד דומה גם בלבנון | נתניהו הבהיר לטראמפ את "הצורך של ישראל בשמירה על רצועות הביטחון הן בסוריה והן בלבנון" | בלשכת נתניהו טענו כי התיאור של דברי טראמפ בדיווח "מעוות" (מדיני)

(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר לראש הממשלה בשיחת טלפון שנערכה ביום חמישי האחרון כי על ישראל להתחיל בפריסה מחדש של כוחותיה מחוץ ל, והפציר בו לעשות את אותו הדבר גם ב. כך אמרו גורמים רשמיים אמריקנים וישראלים לרשת "אקסיוס".

לפי גורם אמריקני, טראמפ אמר לנתניהו שנוכחות בשטח סוריה יוצרת מתיחות ועלולה להוביל להסלמה. "הם לא רוצים אתכם שם. אתם צריכים לפרוס מחדש את הכוחות", אמר לנתניהו לדברי הגורם האמריקני, שהוסיף כי אותו הדבר נכון גם לגבי לבנון.

על פי הדיווח, בלשכת ראש הממשלה אמרו כי נתניהו הבהיר לטראמפ את "הצורך של ישראל בשמירה על רצועות הביטחון הן בסוריה והן בלבנון". בלשכת נתניהו טענו כי התיאור של דברי טראמפ בדיווח "מעוות".

בכיר אמריקני שצוטט בדיווח אמר כי "לנשיא טראמפ יש מערכת יחסים חזקה עם ראש הממשלה נתניהו, וישראל תמיד הייתה בעלת ברית גדולה של ארצות הברית. לא היה ידיד גדול יותר לישראל ולוחם למען השלום מאשר הנשיא טראמפ".

בנימין נתניהוצה"לדונלד טראמפסוריהלבנון

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