מבצע הטסת הישראלים להצבעה בארץ: הליכוד מאיים בהליכים משפטיים

מפלגת הליכוד שלחה הערב (ראשון) מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים נגד עמותת AID Coalition, מפעילת מיזם "Fly & Vote", המסבסד טיסות לישראלים בחו"ל כדי שיגיעו להצביע בבחירות.

המיזם מציע סבסוד של כרטיסי טיסה כדי לעודד את מימוש זכות ההצבעה. לטענת הליכוד, מדובר בשוחד בחירות והפרה של חוק מימון מפלגות. העמותה, מנגד, טוענת שמדובר ב"מיזם א-מפלגתי" ושהיא אינה בודקת את נטיותיו הפוליטיות של הבוחר, ולכן לא מדובר בשוחד או בקניית קולות.

על פי טענת עורך הדין של המפלגה, אילן בומבך, המיזם מציע לישראלים השוהים בחו"ל סבסוד של כרטיסי טיסה לישראל, על מנת שיוכלו לממש את זכות ההצבעה שלהם. לטענת הליכוד, פעילות זו עולה כדי עבירה פלילית של שוחד בחירות וכן מהווה הפרה של חוק מימון מפלגות בהיותה תרומה אסורה. במכתב נדרשה העמותה להוריד את האתר מהאוויר ולהפסיק כל חלוקה של טובות הנאה לבוחרים.

העמותה, מנגד, טוענת כי מדובר ב"מיזם א-מפלגתי" שכל מטרתו היא עידוד ההצבעה והשתתפות בהליך הדמוקרטי, ללא קשר לזהות המפלגה עבורה מתכוון הבוחר להצביע. לטענת העמותה, היא אינה בודקת את נטיותיו הפוליטיות של הבוחר, ולכן לא מתקיים יסוד של שוחד או קניית קולות.