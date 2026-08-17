לאחר שנפגש במשך 4 שעות עם ג'ארד קושנר, ניקולאי מלאדנוב, טוני בלייר וחברי מועצת השלום, לשכת ראש הממשלה פרסמה היום (שני) הודעה באנגלית, ולפיה ישראל הסכימה להקים קבוצה שתפעל פירוק הנשק ופירוז הנשק, במקביל לקבוצה נוספת שתעסוק בשיקום תשתיות התברואה בעזה.

בהודעת משרד רה"מ באנגלית נכתב: "רה"מ ומועצת השלום קיימו דיונים מעמיקים ובונים. הוסכם על הקמת שתי קבוצות עבודה, אחת בנושא פירוק הנשק ופירוז עזה, שישראל ומועצת השלום נחושים כי יש לסיימו במהירות לפני שיקום כלשהו בעזה. קבוצת עבודה שנייה תתמקד בתברואה, מים נקיים ונושאים אחרים בבריאות הציבור עבור תושבי עזה, אשר משפיעים גם על אזרחי ישראל".

מוקדם יותר היום התייחס גורם מדיני לפרטי הפגישה בתדרוך לכתבים בישראל. לפי הגורם, במהלך הפגישה הושגה הסכמה שלא יבוצע כל שיקום ברצועת עזה בכל הרצועה ללא פירוק כולל של חמאס מנשקו. הצעד הראשון לפירוז הרצועה זה שחמאס ימסור את כל הנשקים להשמדה תחת פיקוח של הגרנל ג'פריס - כשבכך שיהיה תהליך אמיתי של פירוק מנשק, גם הכבד וגם הקל.

עוד נטען כי נתניהו הבהיר שלא ייסגו מהקו הצהוב ולא יוותרו על חופש הפעולה - כולל סיכול מחבלי נוחב'ה. כמו כן, סוכם כי נדרש לעשות פעולות סניטציה בעזה, למנוע התפשטות מגפות.

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ב'ווינט' דווח כי במהלך פגישתו עם נציגי מועצת השלום והשליח האמריקני ג'ארד קושנר, ראש הממשלה בנימין נתניהו דרש שהצעד הראשון במסגרת שיקום רצועת עזה יהיה מסירת הנשק של חמאס להשמדה אצל מפקד כוח הייצוב הבינלאומי לעזה (ISF), הגנרל ג'ספר ג'פרס - מהלך שיתבצע תחת פיקוח אמריקני. כך לפי גורם ישראלי בכיר.

מוקדם יותר גורם במועצת השלום התייחס לפגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבכירי המועצה ולשליחו הבכיר של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, חתנו ג'ארד קושנר, ואמר כי "ישראל הציגה באופן מקצועי את הדאגות והחששות הביטחוניים שלה. המועצה מתחשבת בכך מאוד. כולם מסכימים על המטרה הסופית לפירוק מלא של החמאס מנשקו ושלטונו, פירוז מלא של עזה ורק אחר כך נסיגה ישראלית מלאה. אפשר להגיד שהכיוון בפגישה היה חיובי ויש רצון הדדי לתת לזה הזדמנות".

בתוך כך חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מתייחס לפגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לשליח האמריקני ג'ארד קושנר.

"אני מברך את ראש הממשלה על עמידתו בתוקף על פירוק ופירוז אמיתיים של חמאס ושל עזה, גם מול לחצים בינלאומיים. אבל זו עדיין מחצית הדרך. מטרת המלחמה המרכזית היתה ועודנה השמדה מוחלטת של חמאס, צבאית אזרחית ושלטונית. וזה לא יקרה בלי כיבוש ושליטה ישראלית מלאה בעזה, התיישבות ישראלית בה ורדיפה וסיכול ראשי חמאס ופעיליו בכל מקום בעולם.

המטרה הזו לא מתיישבת עם ניהול מו"מ מול ראשי חמאס, שלא אמורים להיות בחיים בכלל. זה שורש הטעות של תכנית 15 הנקודות ואת זה עלינו להבהיר לידידינו בממשל האמריקאי", דברי סמוטריץ'.