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הכסף הלך לפח 

המיליונים למימון הפריימריז של בכירי הליכוד שנותרו בחוץ

תוצאות הפריימריז הסופיות הותירו שרים וחברי כנסת מכהנים מחוץ למקומות הריאליים ברשימת הליכוד לכנסת הבאה • בין השמות, השרים אבי דיכטר, מאי גולן, עידית סילמן וזאב אלקין • 14 מהמועמדים שנותרו מאחור קיבלו 380 אלף שקלים כל אחד למימון ההתמודדות • החשבון המצטבר: מעל 5 מיליון שקלים (פוליטי)

8תגובות
הפריימריז בליכוד (צילום: Sharon Leibel/Flash90)

אחרי לילה ארוך ודרמטי הסתיימה ספירת הקולות בפריימריז בליכוד, ולצד המנצחים שהתברגו בצמרת הרשימה, תוצאות האמת הסופיות מציגות גם רשימה ארוכה של שרים וחברי כנסת שנותרו מחוץ למקומות הריאליים.

בין השמות הבולטים נמצאים השרים אבי דיכטר, מאי גולן, עידית סילמן וזאב אלקין, שלא הצליחו להתברג במקום שנחשב ריאלי לקראת הבחירות לכנסת ה-26.

לצדם נותרו מאחור גם שורה של חברי כנסת ומועמדים מוכרים, ובהם עמית הלוי, אביחי בוארון, חנוך מילביצקי, קטי שטרית, אתי עטייה, אריאל קלנר, ניסים ואטורי, שלום דנינו, ששון גואטה ואושר שקלים.

המחיר של ההפסד

מעבר למכה הפוליטית, להתמודדות בפריימריז היה גם מחיר כספי משמעותי. לפי הנתונים שנמסרו, כל אחד מ-14 המועמדים הללו קיבל מימון בסך 380 אלף שקלים לצורך ההתמודדות בפריימריז.

בחישוב כולל מדובר במעל 5 מיליון שקלים של מימון פריימריז שהוענק למועמדים שלא הצליחו להתברג במקומות הריאליים ברשימה.

עם זאת, המיקום ברשימה אינו בהכרח סוף פסוק עבור כולם. מספר חברי הליכוד שייכנסו בפועל לכנסת יהיה תלוי במספר המנדטים שתקבל המפלגה בבחירות, ובהמשך גם התפטרויות במסגרת החוק הנורבגי עשויות לאפשר לחלק מהמועמדים שנמצאים בהמשך הרשימה להיכנס לכנסת.
הליכודפריימריזבחירות 2026

8 תגובות

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4
מזה כל הכספים שמבזבזים על השטויות האלו???
שלומי
3
אודה על עדכון מתי ממשלת הפשע וההרס תעלם לאלתר
ל.ס
סבלנות. זה יקרה בבחירות הקרובות. הבעיה שכנראה לא יוכלו להרכיב שום ממשלה אחרת וניכנס לסיבובי בחירות בילתי נגמרים.
פיקאסו
ממשלת חמאס והדמוקרטים לפיד וחבריו ובגצ אכן בקרוב יכלו כעשן
אלי
נקוה שתקום ממשלה חדשה שתעדיף רק את טובת אזרחיה ולא את טובתתו האישי. של ראש הממשלה ומשרתיו . ותקום סוף סוף ועדת חקירה על האסון ה 7.10 .ועדה שהממשלה הנוכחית מפחדת להקים.
שלום
אם מדובר בך איך אתה יכול להגיב תעלם עכשיו ומיד -כל הפוסל במומו פוסל
אלמונית
2
תפסיקו לקשקש, אם לליכוד יהיו 32 מנדטים כמו שחוזה הסוקר שהכי דייק בעבר פילבר, אז ביבי מקים ממשלה , כמה נורבגים וכולם בפנים.
ביתרי

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