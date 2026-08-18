המיליונים למימון הפריימריז של בכירי הליכוד שנותרו בחוץ

אחרי לילה ארוך ודרמטי הסתיימה ספירת הקולות בפריימריז בליכוד, ולצד המנצחים שהתברגו בצמרת הרשימה, תוצאות האמת הסופיות מציגות גם רשימה ארוכה של שרים וחברי כנסת שנותרו מחוץ למקומות הריאליים.
בין השמות הבולטים נמצאים השרים אבי דיכטר, מאי גולן, עידית סילמן וזאב אלקין, שלא הצליחו להתברג במקום שנחשב ריאלי לקראת הבחירות לכנסת ה-26.
לצדם נותרו מאחור גם שורה של חברי כנסת ומועמדים מוכרים, ובהם עמית הלוי, אביחי בוארון, חנוך מילביצקי, קטי שטרית, אתי עטייה, אריאל קלנר, ניסים ואטורי, שלום דנינו, ששון גואטה ואושר שקלים.
המחיר של ההפסד
מעבר למכה הפוליטית, להתמודדות בפריימריז היה גם מחיר כספי משמעותי. לפי הנתונים שנמסרו, כל אחד מ-14 המועמדים הללו קיבל מימון בסך 380 אלף שקלים לצורך ההתמודדות בפריימריז.
בחישוב כולל מדובר במעל 5 מיליון שקלים של מימון פריימריז שהוענק למועמדים שלא הצליחו להתברג במקומות הריאליים ברשימה.
עם זאת, המיקום ברשימה אינו בהכרח סוף פסוק עבור כולם. מספר חברי הליכוד שייכנסו בפועל לכנסת יהיה תלוי במספר המנדטים שתקבל המפלגה בבחירות, ובהמשך גם התפטרויות במסגרת החוק הנורבגי עשויות לאפשר לחלק מהמועמדים שנמצאים בהמשך הרשימה להיכנס לכנסת.
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