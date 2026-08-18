המיליונים למימון הפריימריז של בכירי הליכוד שנותרו בחוץ

הפריימריז בליכוד ( צילום: Sharon Leibel/Flash90 )

אחרי לילה ארוך ודרמטי הסתיימה ספירת הקולות בפריימריז בליכוד, ולצד המנצחים שהתברגו בצמרת הרשימה, תוצאות האמת הסופיות מציגות גם רשימה ארוכה של שרים וחברי כנסת שנותרו מחוץ למקומות הריאליים.