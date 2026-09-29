מפלגת 'הדמוקרטים' הגישה לפני זמן קצר (שלישי) עתירה בהולה לבג"ץ בדרישה לחייב את ראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני ואת ממשלת ישראל להעניק אבטחה לאלתר ליו"ר המפלגה יאיר גולן.

העתירה מוגשת פחות מחודש לבחירות, בזמן שלדבריהם גולן נותר ללא אבטחה, למרות שהמשטרה מגדירה את רמת האיום עליו כגבוהה. בעתירה צויין כי יאיר גולן חשוף לעשרות איומי רצח קונקרטיים, מפורשים ומצמררים, וכי "כל יום שחולף ללא אבטחה מותיר את העותר כבשר תותחים".

העותרים דורשים צו ארעי, צו ביניים ודיון דחוף, לאור האיומים וסמיכות הזמנים לבחירות לכנסת.

העתירה, שהוגשה באמצעות יועמ"ש 'הדמוקרטים', עו"ד עמרי שגב, חושפת כי למרות שמשטרת ישראל העלתה את רמת הסיכון על יאיר גולן לרמה הגבוהה של 4 מתוך 6, הזהה לזו שמיוחסת לגדי איזנקוט, רק ליו"ר הדמוקרטים לא אושרה אבטחה.

לעתירה צורף מסמך שחושף פירוט של האיומים המופנים כלפי גולן:

"יאיר גולן מעניין איזה דם יש לו בוורידים... צריך לעמוד למשפט ואחרי זה כדור בראש".

"אתה בדרך נוציא לך את העיניים אתה והמשפחה שלך ימחקו... הדין שלך זה תליה".

"אמן שיאיר גולן ימות בייסורים קשים אני מחלק דברי מתיקה באותו יום".

"למה לא מחסלים את יאיר גולן".

"אדם כזה אסור שיהיה בפוליטיקה רק חבל תלייה".

עוד צויין בעתירה כי באירוע שבו הושלכה לאחרונה לבנה לעבר אולפני חברת החדשות של ערוץ 12, ואליה הוצמד מכתב איומים ברצח – שמו של יאיר גולן נכלל במכתב כאחד היעדים לפגיעה, והוא היה יושב ראש המפלגה היחיד שנכלל בו.

"אבטחת העותר 1 (יאיר גולן) נמצאת בליבת ייעוד השירות", נכתב בעתירה. "מועמד שאינו יכול להופיע בציבור ללא סיכון לחייו מוגבל בניהול מערכת הבחירות שלו, לעומת מתמודדים שאינם נתונים לאיום דומה. פגיעה במועמד בשל עמדותיו הפוליטיות, בתקופת בחירות, היא פגיעה בהליך הבחירות עצמו".

מ'הדמוקרטים' נמסר בתגובה: "לא נשב בחיבוק ידיים בזמן שמתכננים את הרצח הפוליטי הבא. אנו דורשים מבג"ץ להתערב מיד - לפני שיהיה מאוחר מדי".