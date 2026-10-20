שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', ערך אתמול (שני) גיחה חשאית לישראל, במהלכה נועד לפגישה בארבע עיניים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

הביקור החשאי נחשף לראשונה באתר החדשות האמריקני 'אקסיוס', בהסתמך על שני מקורות המעורים בדיונים הסגורים. יצוין כי אמש פרסלה הצנזורה הצבאית לפרסם את דבר הפגישה בתקשורת הישראלית.

הגעתו של הבכיר האמריקני נשמרה בסודיות מוחלטת והתרחשה בצל ההתייעצויות המתוחות שנערכות בימים אלו בין ירושלים לוושינגטון.

במרכז השיחות: היערכות משותפת ואפשרויות פעולה לקראת חידוש פוטנציאלי של הלחימה בחזית האיראנית.

מה שמחדד עוד יותר את הדרמה סביב הביקור המפתיע היא העובדה כי הוא נערך כשמונה ימים בלבד לפני מועד הבחירות בישראל.

בשלב זה, נמנעו הן בפנטגון והן בלשכת ראש הממשלה בירושלים מלהגיב לפרסום, מה שרק מגביר את הערפול והמתח סביב התכנים הדרמטיים וסיכומי הפגישה שנדונו בין השניים.

כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר השבוע באחד מבסיסי חיל האוויר והעביר מסר הרתעה חד וברור לאויבי ישראל. בדבריו הדגיש את המוכנות הגבוהה של חיל האוויר ואמר: "יש לנו את המוכנות, הנחישות והיכולת להכות באויבינו ברגע שהדבר יידרש. אויבינו יספגו מכות קשות יותר ממה שספגו עד היום… אל תנסו אותנו."

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, שיגר אמש אזהרה ישירה לעבר ירושלים וושינגטון תוך כריכת המהלכים הצבאיים בשיקולים פוליטיים פנימיים. "בפעם האחרונה שרציתם 'לסיים את העבודה', איראן יצאה חזקה עוד יותר. רוצים לנסות שוב את מזלכם? אתם מוזמנים. אבל היזהרו - גם לנו יש עבודות שטרם סיימנו", הבהיר עראקצ'י.

בדבריו תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו והוסיף: "נתניהו גורר את אמריקה למלחמה נוספת כדי להישאר מחוץ לכלא, יהיו ההשלכות על ישראל אשר יהיו, ועל אחת כמה וכמה על נשיא ארה"ב".

כך גם דובר משמרות המהפכה, חוסין מוחבי, שאיים בפגיעה קשה ואסטרטגית בתגובה לכל מהלך ישראלי או אמריקני נגד נכסים לאומיים של המשטר. "כל פגיעה בתשתיות האנרגיה של איראן, למרות שתתוקן מיד בידי המדענים הצעירים שלנו, תהפוך את השטחים הכבושים לעד לאדמה חרוכה ותעקור את גוזליהם אל מדבר סיני. העולם יראה מה יקרה!", הצהיר.