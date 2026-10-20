ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (שלישי) סרטון וידיאו בו הוא מתחייב כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.

"אני יוצא עכשיו", פתח ראש הממשלה: "לקריית שמונה, לגבול הצפון. אני אומר לאיראן ולחיזבאללה: אל תעזו לתקוף אותנו, תקבלו מכה שלא חלמתם עליה".

עוד אמר נתניהו: "אבל יותר מזה, הנשיא טראמפ אמר שלשום מה עומד לבחירה בבחירות האלה. הוא אמר שצריך להסיר סופית את האיום האיראני. איראן שמנסה לחדש עכשיו את תוכנית הגרעין. הוא אמר שרק איתי הוא יצא לפעולה שתסיים את האיום הזה אחת ולתמיד. וזה תלוי בכם. ואני קורא לכם להצביע, מחל, להצביע עבורי".

לסיום אמר נתניהו: "כי איראן לא תשמיד אותנו, אנחנו נשמיד את משטר האייתולות. כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני".