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"איראן מנסה לחדש"

ראש הממשלה מעלה שוב את הנושא האיראני ומתחייב: "לא יהיה נשק גרעיני"

"הנשיא טראמפ אמר שלשום מה עומד לבחירה בבחירות האלה. הוא אמר שצריך להסיר סופית את האיום האיראני", אמר ראש הממשלה נתניהו והתחייב שלאיראן לא יהיה גרעין (חדשות, פוליטי)

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קובי אטינגר
כיכר השבת |
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דבריו של נתניהו היום
דבריו של נתניהו היום (צילום: דוברות)

ראש הממשלה פרסם היום (שלישי) סרטון וידיאו בו הוא מתחייב כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.

"אני יוצא עכשיו", פתח ראש הממשלה: "לקריית שמונה, לגבול הצפון. אני אומר לאיראן ולחיזבאללה: אל תעזו לתקוף אותנו, תקבלו מכה שלא חלמתם עליה".

עוד אמר נתניהו: "אבל יותר מזה, אמר שלשום מה עומד לבחירה בבחירות האלה. הוא אמר שצריך להסיר סופית את האיום האיראני. איראן שמנסה לחדש עכשיו את תוכנית הגרעין. הוא אמר שרק איתי הוא יצא לפעולה שתסיים את האיום הזה אחת ולתמיד. וזה תלוי בכם. ואני קורא לכם להצביע, מחל, להצביע עבורי".

לסיום אמר נתניהו: "כי איראן לא תשמיד אותנו, אנחנו נשמיד את משטר האייתולות. כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני".
בנימין נתניהודונלד טראמפבחירות 2026

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