נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שיגר הלילה (בין ראשון לשני) מסר תמיכה פומבי נוסף בראש הממשלה בנימין נתניהו, וקרא לציבור בישראל להתלכד סביבו ביום הבחירות.

בפוסט שפרסם ברשת החברתית, פנה הנשיא האמריקני ישירות לבוחר הישראלי, כשהוא משתף מחדש את הודעת התמיכה שהעניק לנתניהו בשבוע שעבר.

טראמפ הדגיש את שיתוף הפעולה ההדוק והיחסים הקרובים בין השניים אל מול האיומים הביטחוניים באזור ובזירה הבינלאומית.

לדבריו: "לאזרחי ישראל, למי מכם שטרם ראה זאת – אני מצרף את הודעת התמיכה שהענקתי לפני שבוע לראש הממשלה שלכם, ביבי נתניהו", כתב טראמפ. "כולם יודעים, כולל האויב, שלביבי ולי יש מערכת יחסים מצוינת בלנצח יחד".

"חייבים להשלים את המשימה"

בהמשך דבריו פירט נשיא ארה"ב את הנדבך הביטחוני של היחסים, והזכיר שורה של מהלכים צבאיים ומדיניים חסרי תקדים שהובילה וושינגטון בשנה האחרונה: "ביצעתי את המתקפה בוונצואלה, אחת הפעולות הצבאיות המוצלחות ביותר בהיסטוריה. עוד קודם לכן ביצענו את מבצע 'פטיש חצות', שמנע ממדינת נותנת החסות הגדולה ביותר בעולם לטרור להשיג נשק גרעיני. לאחר מכן ביצענו את מבצע 'זעם אדיר', וכעת לאיראן אין חיל ים או חיל אוויר, והצבא והכלכלה שלה הרוסים".

טראמפ הוסיף ופרס את נתוני הפגיעה הקשה במשטר בטהרן: "המצור הימי מנע ממנה לקבל נפט, ושתי שכבות של הנהגה, צבאית ואזרחית כאחד, חוסלו. האינפלציה באיראן עומדת כעת על 301%".

לקראת סיום הניח הנשיא האמריקני את הקריאה הישירה אל מול הבוחרים בישראל: "כשתלכו לקלפיות, זכרו שביבי הוא ראש ממשלה לוחם יוצא מן הכלל! אנשים רעים מאוד כינו את ישראל 'השטן הקטן' ואת ארצות הברית 'השטן הגדול'. אסור עוד שתישמע ברחבי העולם הקריאה 'מוות לאמריקה, מוות לישראל' — והיא לא תישמע".

הנשיא האמריקני חתם את דבריו בקריאה: "הצביעו לביבי נתניהו לראשות הממשלה. עלינו להשלים את המשימה שהתחלנו!"