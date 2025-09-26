נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר הלילה כי לא יאפשר לישראל לבצע צעדי סיפוח ביהודה ושומרון. הדברים נאמרו בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל, לאחר פגישתו עם נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן ושיחה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"אני לא אתן לישראל לספח את הגדה המערבית, זה לא הולך לקרות", אמר טראמפ. "בין אם דיברתי עם נתניהו ובין אם לא – ודיברתי איתו – זה כבר מספיק. הגיע הזמן לעצור".

טראמפ ציין כי בשיחתו עם נתניהו עלה גם נושא החטופים, והוסיף כי "עסקת חטופים יכולה לקרות בקרוב. אנחנו צריכים להחזיר את החטופים, ואני חושב שאנחנו קרובים מאוד להסכם".

הצהרתו מגיעה על רקע לחץ גובר בקואליציה על נתניהו להחיל ריבונות בתגובה לגל ההכרות במדינה פלסטינית מצד מדינות מערביות, בהובלת צרפת.

בישראל הגיבו לדבריו חברי כנסת מהימין. ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית) כתב ברשת X: "הריבונות של העם היהודי על המולדת היהודית לא תלויה באף גורם חיצוני, אוהב וחבר ככל שיהיה. מול ההכרה המטורפת של מדינות אירופה במדינת טרור פלסטינית יש להחיל ריבונות כבר בקדנציה הזו".

ח"כ דן אילוז (הליכוד) הוסיף: "אנחנו אוהבים ומעריכים את טראמפ על עמידתו לצד ישראל לאורך השנים. אבל החלת הריבונות על יהודה ושומרון היא החלטה של העם היהודי בלבד. שום גורם בינלאומי, גם אם הוא ידיד גדול ואהוב, לא יכול להכתיב לנו כיצד להתייחס לארצנו".

מוקדם יותר קיים טראמפ מסיבת עיתונאים לצד נשיא טורקיה ארדואן ואמר כי מתקיים מאמץ בינלאומי לסיום הלחימה בעזה. לדבריו: "העסקה יכולה להיות היום. כן, זה יכול להיות היום. נפגשתי עם סעודיה, קטאר, איחוד האמירויות וירדן – והייתה פגישה נהדרת. אני חושב שהרבה נקבע בפגישה הזאת".

בישראל נערכים לפגישה הקרובה בין טראמפ לנתניהו ביום שני, שבה צפוי הנשיא האמריקני להציג את "תוכנית 21 הנקודות" שלו ליום שאחרי בעזה.

בירושלים מעריכים כי טראמפ נחוש להביא לסיום המלחמה ולהחזרת החטופים בתוך חודשיים – גם במחיר של מנגנון בינלאומי שיכלול צבאות ערביים והרשות הפלסטינית, חרף התנגדותה של ממשלת ישראל לשיתוף הרשות.