ערוץ אל-ג'זירה פרסם הערב (שבת) פרטים מתוך מסמך רשמי ומפורט המתאר את שלבי היישום של תוכנית טראמפ להפסקת המלחמה בעזה. המסמך כולל הוראות מדויקות בנוגע לשחרור החטופים, הכנסת הסיוע ושיקום תשתיות הרצועה.

לפי הדיווח, חמאס נדרש לשחרר את כל החטופים החיים – לצד גופות החללים ככל שניתן – בין יום ראשון לשני בשעה 6:00 בבוקר לכל המאוחר, וזאת ללא טקסים פומביים או תיעוד תקשורתי.

המסמך מפרט כי חמאס יעמוד בקשר עם החמ"ל המשותף ליישום ההסכם, במטרה לתאם את שעת המסירה ולטפל בכל בעיה שתתעורר במהלך התהליך. בנוסף, יוקם מנגנון חדש להחלפת מידע על החטופים בין ישראל לחמאס, בתיווך המתווכות וארגון הצלב האדום.

עוד נכתב כי שחרור החטופים יתבצע באמצעות הצלב האדום, והמשלחת המצרית – בליווי אנשי הצלב האדום – תבקר בבתי הכלא עופר וקציעות כדי לאמת את שמות המחבלים הפלסטינים שישתחררו במסגרת העסקה.

במישור ההומניטרי, התוכנית קובעת כי הסיוע לרצועת עזה יוגדל באופן דרמטי – לפחות 600 משאיות מדי יום ייכנסו לרצועה לאחר חתימת ההסכם, ובסה"כ יותר מ־4,200 משאיות מדי שבוע, בנוסף ל־50 מיכליות דלק וגז. הסיוע יכלול מזון, ציוד רפואי, ומוצרים למגזר הפרטי.

המסמך גם מפרט כי מעבר רפיח ייפתח בשני הכיוונים, בהתאם להסכם שנחתם בינואר השנה, ותינתן עדיפות להכנסת מזון, תרופות וציוד למחסה.

בנוסף, יובטח מעבר חופשי של משאיות מצפון לדרום הרצועה דרך צירי א-רשיד וסלאח א-דין, לצד הכנסת ציוד הנדסי לפינוי הריסות והרחבת מחנות הפליטים לקליטת העקורים.

בין היתר, המסמך מתייחס גם לשיקום רחב היקף של תשתיות המים, הביוב, תחנת הכוח המרכזית, בתי החולים, המאפיות והכבישים.

לפי הערכות, מדובר בהמסמך המפורט ביותר עד כה בנוגע לשלבי יישום הסכם הפסקת האש – מסמך שמבהיר את מחויבות שני הצדדים להחזיר את החיים למסלולם בעזה, לצד תהליך שחרור החטופים והאסירים.