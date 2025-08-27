נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כינס היום (רביעי) דיון בנושא "היום שאחרי" ברצועת עזה. זאת ברקע ההצהרות הישראליות על כיבוש הרצועה לאור העובדה שהמשא ומתן מול חמאס איננו מתקדם.

בפגישה משתתפים ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר, לצד חתנו ויועצו של טראמפ ג'ארד קושנר, והם הציגו לטראמפ רעיונות לתכנית ליום שאחרי המלחמה. כך דווח ברק רביד מפי 2 מקורות ב-N12.

עוד דווח כי השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר, שאחראי מטעם נתניהו על סוגיית היום שאחרי, נפגש עם בכירים בבית הלבן.

לפי הדיווח, בחודשים האחרונים דן ויטקוף יחד עם בלייר על נושא היום שאחרי. בין היתר התקיימו פגישות בין השניים בבית הלבן - באותו יום שבו נפגש נתניהו עם טראמפ. במקביל קושנר שהה בישראל לאחרונה ונפגש עם נתניהו כדי לדון על המצב בעזה.

בכיר אמריקני צוטט בדיווח אומר כי טראמפ התבטא בפני מקורביו כי איננו יכול "לראות את זה יותר, זה דבר נורא", בהתייחס על המצב בעזה, וכי הבהיר שברצונו לסיים את המלחמה.

יחד עם זאת, דווח, כי טראמפ לא מתנגד לכוונה לכבוש את הרצועה ואף נותן לנתניהו גיבוי במהלך כזה. לדברי מקורביו, טראמפ לא סבור שיוכל לעצור את נתניהו גם אם ירצה.

כזכור, אתמול שליח הנשיא טראמפ למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, האשים את חמאס בהימשכות המלחמה והעובדה שעסקה לא יצאה אל הפועל, גיבה את ישראל בהחלטה שלא להסכים לעסקה חלקית וחשף כי הנשיא טראמפ ייכנס דיון גדול על סוגיית עזה והיום שאחרי. את הדברים אמר לרשת פוקס ניוז.

ויטקוף האשים את חמאס בעובדה שהעסקה לא יצאה אל הפועל: "חמאס הוא זה שעיכב את התהליך הזה, ועכשיו הוא אומר 'אנחנו מקבלים את העסקה'. לדעתי הם חזרו בהם כי ישראל מפעילה עליהם לחץ כבד מאוד".

באשר לשאלה האם צריך להשמיד את חמאס, אמר ויטקוף: "זאת לא ההחלטה שלי. אני חושב שחייבת להיות עסקה, חייבים להחזיר חטופים הביתה, ובמקביל יוחזרו גם אסירים פלסטינים".

"בכל פעם שאנחנו רואים שחרור חטופים אנחנו רואים שמחה משני הצדדים" הוסיף ויטקוף: "וחמאס מבין שלא יהיה לו חלק בממשלה בעזה בעתיד. אלה התנאים של הישראלים, ואלה גם תנאים של הנשיא טראמפ".

השליח המיוחד לשאלה מתי להערכתו המלחמה תסיים בעזה: "אנחנו חושבים שנצליח להגיע להסדר, כך או אחרת, בוודאות לפני סוף השנה. חמאס מאותת כעת שהוא פתוח להסדר, והישראלים, כשהכריזו על המבצע, הכריזו גם שהם מממנים סיוע בהיקף 600 מיליון דולר לעזה".

לדבריו: "אנחנו גם הצענו שחמאס יתחיל במתן מזון לחטופים, בטיפול רפואי, בהכנסת הצלב האדום, בביצוע המעשים ההומניים. הנשיא הוא איש הומניטרי, וזה מה שהוא רוצה לראות".

ויטקוף גיבה את ההחלטה - הלא רשמית - של ישראל שלא להסכים למתווה חלקי: "זו העמדה הרשמית, וזו גם העמדה הרשמית של הנשיא טראמפ. אני חושב שהוא אמר לעצמו, אין צורך להשאיר את החטופים האלה. ננהל משא ומתן אם ירצו, על איך ייראה היום שאחרי בעזה ומה תהיה ההגדרה של חמאס. על זה אפשר לדבר, אבל אנחנו רוצים באופן חד-משמעי, ואני אומר זאת בהנחיית הנשיא, את כל החטופים בבית".