כיכר השבת
יחסים מורכבים

טראמפ על נתניהו: "לוחם שצריך להכיר בו, אבל צריך להירגע"

הנשיא האמריקני חושף: ביקשתי מראש הממשלה להסכים להפסקת אש עם חיזבאללה • שיתף מאמר ביקורתי על סיכויי נתניהו להיבחר מחדש | "לפעמים צריך להפעיל את השכל" (פוליטי מדיני)

6תגובות
טראמפ ונתניהו | ארכיון (צילום: shutterstock)

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, חשף אמש (חמישי) פרטים חדשים על מערכת היחסים שלו עם ראש הממשלה , כשהוא מדגיש כי נתניהו הוא "לוחם" שראוי להכרה, אך במקביל קורא לו לנקוט בגישה מתונה יותר. ההתייחסות הגיעה על רקע המתיחות המתמשכת בזירה הצפונית והדיונים הבינלאומיים סביב הפסקת האש עם .

"נלחמנו היטב לצד ישראל, והיו לנו יחסים מצוינים עם ישראל", מסר בהתייחסותו ליחסים עם ישראל. "בנימין נתניהו הוא ראש ממשלה לוחם, וצריך להכיר בכך. צריך לתת לו קרדיט, כי הוא באמת עשה זאת", הוסיף הנשיא האמריקני, תוך שהוא מעניק הכרה בהישגים הביטחוניים של ראש הממשלה.

עם זאת, טראמפ הבהיר כי הוא ביקש מנתניהו לנקוט בגישה שונה בנוגע להפסקת האש עם חיזבאללה. "ביקשתי מנתניהו להסכים להפסקת אש עם חיזבאללה. לפעמים צריך להירגע ולהפעיל את השכל", אמר הנשיא, תוך שהוא מרמז על הצורך באיזון בין פעולה צבאית לשיקולים דיפלומטיים.

מאמר ביקורתי ברשת החברתית

בתוך כך, טראמפ שיתף ברשת החברתית שלו מאמר שפורסם באתר "Just The News" תחת הכותרת "טראמפ מחזיק בקלפים שעשויים לקבוע את הסיכויים המעורערים של נתניהו להיבחר מחדש". המאמר מפרט את הסתייגויותיו של טראמפ מהנהגת נתניהו ומציג ביקורת על אופן ניהול המלחמה בעזה ובלבנון.

(צילום: Olivier Fitoussi/POOL)

במאמר שטראמפ בחר לשתף מובא ציטוט של הנשיא לאתר 'אקסיוס': "יש לי מערכת יחסים טובה עם ביבי, אבל הוא צריך להיות יותר רציונלי, אני מוכן להיפגש איתו, הוא עושה עבודה טובה מאוד, אבל הוא חייב להיות קצת יותר רציונלי". הדברים מעידים על מתח מסוים בין שני המנהיגים, למרות היחסים ההיסטוריים החמים ביניהם.

עוד נכתב במאמר ששיתף הנשיא: "מספר רב של גורמים עלולים להביא לכישלונו של נתניהו בבחירות, וטראמפ הבהיר כי תמיכתו עשויה להיות הגורם שיכריע את הכף". הניסוח מעיד על כך שטראמפ רואה את עצמו כגורם משמעותי בעתידו הפוליטי של ראש הממשלה הישראלי.

בנימין נתניהוצה"לאיראןדונלד טראמפחיזבאללהבחירות 2026

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (73%)

לא (27%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
הדרך היחידה שביבי לא יבחר זה שהחרדים כבר לא בגוש שלו...
אביגדור
5
מה החולה נפש הזה מתערב בכלל
דוד
4
אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לא תשועה ...טראמפ השתבש לגמרי ...בלעדי ישראל לא היתה קיימת....הבן אדם מטורף עלה לו התפקיד על כל הראש...ורמי הקומה גדועים ...רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר
יוסף
3
טראמפ הטיפש כמו אחשורוש בשעתו מוכן להפקיר את בת בריתו ישראל בשביל עלייה זמנית של הבורסה והנפט טיפש שבטפשים
יעקב לוי
2
לא מבין מדוע ישראל לא מגיבה באופן רישמי בצורה מכובדת אבל עם גאון יעקב שכך לא מדברים עם בת ברית . אמריקה צריכה את ישראל בדיוק כמו שאנו צריכים אותם. ובעיקר בסעייתא דשמיא של הצבא היה בגלל האמונה ב''ה ולא בגלל טראמפ. להיפך הוא תמיד הגביל
משה לוי
1
טראמפ חולה נפש שצריך להכיר בו
דוד

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר