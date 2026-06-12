במהלך ישיבת הקבינט שהתקיימה ביום שני בערב, שיתף ראש הממשלה בנימין נתניהו את השרים בפרטיה של שיחה טלפונית מתוחה שקיים ערב קודם לכן עם הנשיא דונלד טראמפ. השיחה נערכה על רקע ניסיונותיו של הממשל האמריקני לרסן את תגובתה של ישראל למתקפות מצד איראן וחיזבאללה, ובפרט לאחר שאיראן תקפה בישראל בעקבות הפעולה הישראלית בדאחייה שבביירות.

ב'ידיעות אחרונות' דווח כי לפי עדותו של נתניהו בקבינט, טראמפ ניסה להפחית מחומרת האירוע ושאל אותו ישירות: “הרגו לכם אנשים?”. נתניהו השיב לו בנחרצות: “לא הרגו, אבל אני לא מוכן לקבל את המשוואה שרק אם הורגים אנחנו מגיבים. אם תוקפים לתוך השטח של ישראל – אני מגיב ותוקף”.

נתניהו התייחס בישיבה גם לביקורת הציבורית והפוליטית שנשמעה בארץ, לפיה ישראל הפכה הלכה למעשה למדינת חסות של ממשל טראמפ. “אנחנו לא כפופים לאמריקנים, אנחנו בעלי ברית שלהם”, הבהיר נתניהו לשרים. “כשיש לך שותף אתה מתנהג איתו כמו שותף, אנחנו לא עובדים נגדם אלא איתם”.

ראש הממשלה הוסיף כי שיתף את טראמפ בהערכתו לגבי המגעים המדיניים: “אמרתי לו שאני מאוד מבין את הרצון שלו [לחתור להסכם], אבל אני חושב שלא יהיה הסכם – ואנחנו לא נהיה קורבן של ההסכם הזה”.

בדיון התייחס הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, לאפשרות המבצעית שבה תיאלץ ישראל לפעול לבדה מול הרפובליקה האסלאמית. זמיר הבהיר כי לצה"ל ישנן יכולות משמעותיות שטרם הופעלו במלואן: “יכולנו לתקוף יותר חזק באיראן. אנחנו ערוכים לגל תקיפה משמעותי ועצים, ויש לנו אורך נשימה למערכה עצימה לבד מול איראן. כמובן שאנחנו מעדיפים לעשות את זה עם השותף”.

הרמטכ"ל הגדיר את שימור הקשרים עם הפנטגון וצבא ארה"ב כיעד אסטרטגי עליון של מערכת הביטחון. “יש לנו יעדים באיראן ויש לנו יעדים בלבנון, אנחנו עובדים על כל היעדים”, הסביר זמיר, “אבל צריך לזכור שאחד היעדים זה שימור הברית עם השותף, ומאוד ייתכן שעוד תהיה מערכה משותפת עם איראן. היחסים שנוצרו בינינו לבין הצבא האמריקאי הם חסרי תקדים וצריך לשמר את זה”.

ראש אמ"ן הציג בדיון תמונת מצב מעודכנת המצביעה על חולשה מובהקת בציר השיעי, ובפרט במצבו של ארגון הטרור הלבנוני חיזבאללה. שלומי בינדר הסביר לחברי הוועדה כי האסטרטגיה ההיסטורית של איראן השתבשה לחלוטין.

“נוצר היפוך”, קבע אלוף בינדר. “חיזבאללה נבנה במקור כדי שהוא יתקוף אותנו במידה ואנחנו נתקוף באיראן. עכשיו המצב הפוך – איראן היא זו שתוקפת כדי להגן על חיזבאללה. זה מציג את החולשה שלהם. חיזבאללה נמצא כעת יותר במנוסה מאשר בכל סיטואציה אחרת”.

במקביל להערכה זו, התייחס גם ראש חטיבת המחקר באמ"ן לאופי הפעילות האחרונה מצד טהרן, וציין כי “התגובה האיראנית נגדנו הייתה מתוחמת מבחינת האיראנים”, דבר המעיד על רצונם להימנע מהידרדרות למלחמה כוללת ובלתי נשלטת.