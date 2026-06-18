דונלד טראמפ

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס היום (חמישי) באופן ישיר למערכת הבחירות בישראל והצהיר בריאיון לכאן חדשות כי "סביר מאוד" שיתמוך בראש הממשלה בנימין נתניהו בסבב הקרוב.

לצד הבעת התמיכה העקרונית, הנשיא האמריקני בחר שלא לומר זאת בצורה מוחלטת. "אני צריך לראות מי מתמודד", הבהיר טראמפ, ובכך השאיר לעצמו פתח פוליטי פתוח להערכת המצב הפוליטית בישראל ככל שיתבהרו רשימות המועמדים והגושים השונים. סייג זה מעיד על כך שבבית הלבן עוקבים מקרוב אחר התנודות בפוליטיקה הישראלית ואינם ממהרים להתחייב באופן מוחלט לפני קבלת תמונת המצב המלאה של המערכה הדו-גושית. מעבר לבחינת המועמדים, טראמפ בחר לשלוח גם מסר ביקורתי מרומז ומסקרן לעברו של ראש הממשלה. "יש לי מערכת יחסים טובה עם ביבי", הדגיש הנשיא, "אבל הוא צריך להיות יותר רציונלי". ומה חושב מרקו רוביו על ההסכם? הפרצוף שלו אתמול אמר הכל | צפו ישראל גראדווהל | 16:56 התבטאות זו מגיעה על רקע תקופה מורכבת ביחסים בין שני המנהיגים, כפי שעולה מדיווחים שונים בימים האחרונים. עם זאת, טראמפ חתם את דבריו בנימה חיובית ואמר: "אני מוכן להיפגש איתו".

היו ימים? נתניהו וטראמפ ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

מוקדם יותר השבוע דיווחנו כי בליכוד החליטו לגנוז, לפחות בשלב הנוכחי, קמפיין פוליטי מתוכנן שנועד להבליט את הקשר האישי הקרוב בין נתניהו לטראמפ. כך דווח בערוץ I24NEWS.

לפי הדיווח, המהלך האסטרטגי מסמן שינוי כיוון משמעותי במטה ההסברה של המפלגה, אשר נהגה לא פעם לאורך מערכות הבחירות בשנים האחרונות להציב את היחסים המדיניים הבינלאומיים של נתניהו, ובמיוחד את קשריו עם הממשל האמריקני, כנכס אלקטורלי מרכזי.

ההחלטה על עצירת הקמפיין הגיעה לאחר שבליכוד זיהו כי הדגשת דמותו של טראמפ והחיבור אליו אינם מסייעים לשיפור המגמות בדעת הקהל הציבורית בישראל, במיוחד לאור ההסכם עם איראן שעורר ביקורת רחבה.

המצב בסקרים

התבטאויות אלו של טראמפ מגיעות בעת שהליכוד מתמודד עם אתגרים בסקרים. על פי סקר חדש של חדשות 13 שפורסם השבוע, הליכוד בראשות נתניהו נותר המפלגה הגדולה ביותר עם 22 מנדטים, אך מפלגת 'ישר' בראשות גדי איזנקוט ממשיכה במגמת עלייה ומגיעה ל-20 מנדטים.

בעוד המערכה הפוליטית בישראל מתחממת לקראת הבחירות, נראה כי גם הממשל האמריקני שומר על גמישות מסוימת בעמדותיו, תוך מעקב צמוד אחר ההתפתחויות בזירה המקומית.