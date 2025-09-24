עם טלפרומטר מקולקל: הנאום הנוקב של טראמפ באו"ם, זכה לתשואות

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשא אתמול, יום שלישי, יומו הראשון של ראש השנה, נאום נוקב במליאת האו"ם בניו יורק, במסגרת העצרת הכללית של הארגון הבינלאומי.

בדבריו תקף את המדינות שהכריזו על הכרה במדינה פלסטינית, ואמר כי הדבר מהווה פרס לחמאס. לדבריו במקום להיכנע "לדרישות הכופר" של חמאס, יש לוודא שישחררו את החטופים. דבריו גרמו למחיאות כפיים.

חלק מנאומו, שנמשך קרוב לשעה, כמעט פי 4 מהזמן המקובל, עסק במלחמה בעזה. הוא אמר שיש לעצור את המלחמה ולהחזיר את החטופים. יחד עם זאת תקף את חמאס באומרו שארגון הטרור הוא שסירב עד כה להפסקת אש.

במהלך דבריו חזר על אמירתו כי 38 מהחטופים בעזה, מתוך 48 החטופים אינם בחיים. הוא גם אמר שוב כי איינו מעוניין בעסקאות חלקיות אלא בעסקה שתכלול את כולם יחד.