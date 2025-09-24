כיכר השבת
"מדינה פלסטינית?"

עם טלפרומטר מקולקל: הנאום הנוקב של טראמפ באו"ם, זכה לתשואות

נשיא ארה"ב טראמפ נשא נאום חריף באו"ם, תקף את המדינות שהכירו במדינה פלסטינית והדגיש את חשיבות שחרור החטופים. הנאום זכה למחיאות כפיים ונפתח עם אזכור לתקלה טכנית (מדיני)

(צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית נשא אתמול, יום שלישי, יומו הראשון של ראש השנה, נאום נוקב במליאת האו"ם בניו יורק, במסגרת העצרת הכללית של הארגון הבינלאומי.

בדבריו תקף את המדינות שהכריזו על הכרה במדינה פלסטינית, ואמר כי הדבר מהווה פרס לחמאס. לדבריו במקום להיכנע "לדרישות הכופר" של חמאס, יש לוודא שישחררו את החטופים. דבריו גרמו למחיאות כפיים.

חלק מנאומו, שנמשך קרוב לשעה, כמעט פי 4 מהזמן המקובל, עסק במלחמה בעזה. הוא אמר שיש לעצור את המלחמה ולהחזיר את החטופים. יחד עם זאת תקף את חמאס באומרו שארגון הטרור הוא שסירב עד כה להפסקת אש.

במהלך דבריו חזר על אמירתו כי 38 מהחטופים בעזה, מתוך 48 החטופים אינם בחיים. הוא גם אמר שוב כי איינו מעוניין בעסקאות חלקיות אלא בעסקה שתכלול את כולם יחד.

(צילום: הבית הלבן)

הוא גם תקף את ארגון האו"ם עצמו כשטען שהארגון אינו עושה דבר לגבי סכסוכים שונים בעולם וכי הוא איננו ממלא את יעודו אלא משמיע מילים ריקות.

את הנאום פתח טראמפ בהומור באומרו שהטלפרונטר שמולו אינו עובד והוסיף בעקיצה כי מי שמפעיל אותו נמצא "בצרות צרורות". את הנאום עצמו הקריא מהדף.

בדבריו התייחס גם למלחמת 12 הימים מול איראן והתגאה בכך שכיום רוב מנהיגי צבא איראן אינם חיים. הוא גם התבטא כי מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואספאהן הושמדו לחלוטין.

