נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ועוזריו הקרובים הביעו תסכול כבד מהתקיפה הישראלית השבוע נגד בכירי חמאס בקטאר – צעד שלדבריהם עלול היה לחסל את המשא ומתן לעסקת חטופים, אולי לצמיתות. כך דווח ב"פוליטיקו".

בכיר אמריקני המעורה בפרטים אמר כי בבית הלבן גובר החשש שראש הממשלה בנימין נתניהו חיבל במכוון במגעים. "בכל פעם שהשיחות מתקדמות, הוא מפציץ מישהו", צוטט גורם המקורב לצוות הביטחון הלאומי של טראמפ.

לפי הדיווחים, ניסיון החיסול נכשל, אך כמה מבכירי חמאס נפגעו. המהלך עורר זעם בקטאר, שהגדירה את התקיפה "ברברית".

הבית הלבן מצדו ניסה להרגיע את הקטארים, אך דוברת הממשל קרוליין לוויט הודתה כי ישראל לא התייעצה עם וושינגטון טרם הפעולה. טראמפ אף תיקן פוסט ברשתות החברתיות שבו הבהיר כי ההתרעה שהועברה לקטארים הייתה מאוחרת ומעורפלת.

"ההחלטה התקבלה על ידי נתניהו, לא על ידי", הדגיש הנשיא. "הפצצה חד־צדדית במדינה ריבונית ובעלת ברית קרובה, שעובדת קשה מאוד כדי לתווך לשלום – אינה מקדמת את מטרות ישראל או אמריקה".

גורמים אמריקנים תיארו את שיחת הטלפון בין טראמפ לנתניהו כ"סוערת במיוחד". לדברי מקורבו של הנשיא, מדובר בביקורת החריפה ביותר שהשמיע נשיא רפובליקני כלפי מנהיג ישראלי זה שנים.

במקביל, מועצת הביטחון של האו"ם התכנסה לדיון חירום בהשתתפות ראש ממשלת קטאר, וגינתה את התקיפה הישראלית. בהודעה משותפת הדגישו המדינות החברות את תמיכתן בריבונות קטאר ובמאמצי התיווך שהיא מובילה יחד עם מצרים וארה"ב.