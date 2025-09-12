כיכר השבת
בין דיפלומטיה לפצצה

הסיפור הנסתר מאחורי התקיפה בקטאר והמתח המדיני שמוריד סיכוי לעסקה

ב"פוליטיקו" דווח כי בבית הלבן סבורים שישראל סיכלה את המגעים לעסקת חטופים עם חמאס בעקבות התקיפה בבירת קטאר| טראמפ הבהיר: "זו לא הייתה החלטה שלי – אלא של נתניהו", והגדיר את הפעולה חד־צדדית ומזיקה לישראל ולארה"ב | חשש שהאירוע הדרמטי יצור מתח ביחסים בין שני המנהיגים, תוך שאלות על עתיד המגעים (מדיני)

נתניהו וטראמפ (צילום: איתי בית-און / לע״מ)

נשיא ארצות הברית, , ועוזריו הקרובים הביעו תסכול כבד מהתקיפה הישראלית השבוע נגד בכירי חמאס בקטאר – צעד שלדבריהם עלול היה לחסל את המשא ומתן לעסקת חטופים, אולי לצמיתות. כך דווח ב"פוליטיקו".

בכיר אמריקני המעורה בפרטים אמר כי בבית הלבן גובר החשש שראש הממשלה חיבל במכוון במגעים. "בכל פעם שהשיחות מתקדמות, הוא מפציץ מישהו", צוטט גורם המקורב לצוות הביטחון הלאומי של טראמפ.

לפי הדיווחים, ניסיון החיסול נכשל, אך כמה מבכירי חמאס נפגעו. המהלך עורר זעם בקטאר, שהגדירה את התקיפה "ברברית".

הבית הלבן מצדו ניסה להרגיע את הקטארים, אך דוברת הממשל קרוליין לוויט הודתה כי ישראל לא התייעצה עם וושינגטון טרם הפעולה. טראמפ אף תיקן פוסט ברשתות החברתיות שבו הבהיר כי ההתרעה שהועברה לקטארים הייתה מאוחרת ומעורפלת.

"ההחלטה התקבלה על ידי נתניהו, לא על ידי", הדגיש הנשיא. "הפצצה חד־צדדית במדינה ריבונית ובעלת ברית קרובה, שעובדת קשה מאוד כדי לתווך לשלום – אינה מקדמת את מטרות ישראל או אמריקה".

גורמים אמריקנים תיארו את שיחת הטלפון בין טראמפ לנתניהו כ"סוערת במיוחד". לדברי מקורבו של הנשיא, מדובר בביקורת החריפה ביותר שהשמיע נשיא רפובליקני כלפי מנהיג ישראלי זה שנים.

במקביל, מועצת הביטחון של האו"ם התכנסה לדיון חירום בהשתתפות ראש ממשלת קטאר, וגינתה את התקיפה הישראלית. בהודעה משותפת הדגישו המדינות החברות את תמיכתן בריבונות קטאר ובמאמצי התיווך שהיא מובילה יחד עם מצרים וארה"ב.

ראש הממשלה בנימין נתניהו מתקבל בבית הלבן על ידי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (צילום: איתי בית-און / לע״מ)

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס הלילה (שעון ישראל) לתקיפה הדרמטית של ישראל נגד בכירי חמאס בקטאר והביע תקווה כי התקיפה לא תפגע במשא ומתן לשחרור החטופים מרצועת עזה.

לדברי הנשיא טראמפ: "אני מקווה שהתקיפה הישראלית בקטאר לא תשפיע על המשא ומתן לשחרור החטופים והפסקת האש בעזה. אנחנו רוצים שזה יקרה בקרוב".

בתוך כך, ראש ממשלת קטר צפוי לפגוש את הנשיא טראמפ ושורה של בכירים בבית הלבן בהם סגן הנשיא ואנס, שר החוץ רוביו והשליח המיוחד סטיב וויטקוף.

