נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש הבוקר עם שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי. הפגישה, שנקבעה מראש, התקיימה על רקע ההתפתחויות האחרונות במלחמה ושיתוף הפעולה ההדוק בין ישראל לארצות הברית.

במהלך השיחה דנו השניים במהלכי הלחימה ובהמשך התיאום בין שתי המדינות. לפי הודעת בית הנשיא, השיחה שיקפה את עומק הברית האסטרטגית בין ישראל לארה״ב ואת שיתוף הפעולה ההדוק בין הממשלות והצבאות הפועלים בתיאום.

הרצוג הודה לשגריר על התמיכה האמריקאית והדגיש את חשיבות השותפות בין המדינות בתקופה הנוכחית. לדבריו, "קיימתי פגישה מצוינת עם השגריר מייק האקבי, שהוא חבר יקר. אמרתי לו שעלינו להיפגש כדי לדון בשותפות המדהימה ובכוח הייחודי הטמון בשותפות בין ארצות הברית לישראל במלחמה שמטרתה לשנות את עתיד האזור ולהוביל אותו לעבר שלום".

הנשיא הוסיף כי הוא מודה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולראש הממשלה בנימין נתניהו על שיתוף הפעולה ההדוק. "אני מבקש להודות לנשיא טראמפ, לראש הממשלה נתניהו ולצוותיהם על העבודה הבלתי פוסקת – יום ולילה – יחד עם הגיבורים שבחזית, הפועלים כל העת כדי לשנות את מהלך ההיסטוריה".

הרצוג הדגיש כי בעיניו מתגבשת באזור קואליציה רחבה. "אני מאמין שהקואליציה שאנו רואים כעת מתגבשת במזרח התיכון היא כוח של טוב – קואליציה של מדינות המבקשות עתיד טוב יותר לילדי המזרח התיכון", אמר. לדבריו, החלשת האיום מטהראן עשויה לפתוח פתח ל"נתיבים של שלום, רצון טוב ועתיד משגשג לעמי האזור".

שגריר ארצות הברית מייק האקבי שיבח אף הוא את שיתוף הפעולה בין המדינות ואת הנהגתו של הנשיא הרצוג. "הנשיא הרצוג הוא אחד הידידים החשובים ביותר שהיו לי מאז שהגעתי לכאן כשגריר", אמר.

לדבריו, ארצות הברית וישראל פועלות יחד כדי להתמודד עם האיום האיראני. "אנחנו חשים תחושת הכרת תודה עמוקה לנשיא טראמפ, לראש הממשלה נתניהו, לעם הישראלי ולעם האמריקאי – וכן לצבאות של שתי המדינות – שהפגינו דיוק יוצא דופן בביצוע דבר שהיה חייב להיעשות", אמר.

האקבי הוסיף כי לאורך עשרות שנים המשטר האיראני איים על ישראל ועל ארצות הברית. "במשך 47 שנים ארצות הברית חיה תחת איום מצד המשטר הזה. המסר שלהם היה עקבי – 'מוות לישראל, מוות לאמריקה'", אמר. לדבריו, שיתוף הפעולה בין המדינות כיום הוא יוצא דופן בהיקפו. "הממשלות שלנו פועלות בתיאום מלא – במודיעין, ביכולות הצבאיות וביחסים הפוליטיים – ברמה שאין דומה לה כמעט בשום מערכת יחסים אחרת שיש לארצות הברית".

הרצוג סיכם כי תקופה זו תיזכר כרגע מכריע בהיסטוריה. "זהו הזמן לחוסן. אנו אומרים לציבור: הרגע הזה יישפט בהיסטוריה כרגע של שינוי שיביא עתיד טוב יותר לכולם".