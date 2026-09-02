שני אירועים קשים מאוד על רקע לידת בית, טופלו בשבועיים האחרונים בבבית החולים 'הדסה הר הצופים' על ידי צוותי מיון ילדים, הפגייה וטיפול נמרץ פגים.

במקרה הראשון, תינוק שנולד בלידת בית מתוכננת, פונה לפני שבועיים, כשעה בלבד לאחר לידתו, אל בית החולים הדסה הר הצופים כשהוא סובל ממצב של תשניק - חוסר אספקת דם למוח. ההורים שמו לב כי הוא במצוקה קשה והזעיקו את מד"א, אשר פינה אותו לבית החולים.

בבית החולים אבחן הצוות הרפואי מצוקה נשימתית, צבע עור כחלחל ומצב נוירולוגי לא תקין. ביחידה לטיפול נמרץ פגים חובר למכשיר הקורא גלי מוח אשר העיד על פרכוס ועל כן הוחלט כמקובל על קירור גופו של התינוק על מנת למנוע פגיעה מוחית משנית.

נכון להיום מצבו של התינוק התייצב והוא עודנו מטופל בפגיה.

מנהלת המחלקה לנאונטולוגיה בהדסה, פרופ' סמדר אבן טוב, מדגישה כי לו היה נולד בבית החולים היה מקבל הערכה מיידית וטיפולי החייאה מהירים כדי לא לגרום לנזק מוחי נוסף.

אירוע נוסף התרחש לפני עשרה ימים. תינוקת, שנולדה בלידת בית מתוכננת, הובאה על ידי הוריה בדחיפות אל חדר המיון בהדסה הר הצופים - שלושה ימים לאחר הלידה.

ההורים דיווחו על דימום בכמות גדולה שנראה בטיטול ועל כן מיהרו לטיפול בבית החולים. רופאי הילדים במחלקה לרפואה דחופה לילדים זיהו כי התינוקת נמצאת במצב של שוק וסובלת מחמצת קשה ומהמוגלובין נמוך מאוד ונמצאת בסכנת חיים והחלו בטיפול מיידי.

בהחלטת מנהלת אגף ניאונטולוגיה בהדסה, הועברה התינוקת להמשך טיפול ביחידה לטיפול נמרץ פגים.

בדיקות שבוצעו העידו על מחסור בויטמין k, רכיב חיוני למניעת דימומים - אשר לא ניתן לתינוקת בשל החלטת ההורים. יודגש כי מדובר בויטמין הניתן בארץ ובעולם בעשורים האחרונים לכל תינוק מייד עם לידתו, כדי למנוע מצבי דימום מסוכנים ביותר.

צוות היחידה לטיפול נמרץ פגים הציל את חייה של התינוקת בטיפול שכלל מתן ויטמין k ומוצרי דם והביא לשיפור משמעותי בתפקודי הקרישה עד להפסקת הדימום. הצוות אף מדגיש כי מדובר באחד המקרים הקשים ביותר בו טיפל על רקע המחסור בויטמין k.

התינוקת שיצאה מכלל סכנה שוחררה עם סיום הטיפול מציל-החיים לביתה.