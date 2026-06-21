מטוס נוסעים | אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

אירוע חריג ונדיר: טיסה של חברת התעופה הטורקית טורקיש איירליינס (THY) מאיסטנבול לסאו פאולו שבברזיל ביצעה נחיתת חירום בדקר, בירת סנגל, עקב נוסעת בהריון שילדה על על סיפון המטוס. על פי דיווחים בתקשורת הסנגלית, נוסעת בהריון ילדה בטיסה TK15 של חברת התעופה THY מאיסטנבול לסאו פאולו אתמול. צוות תא הטייס החליט לבצע נחיתת חירום בנמל התעופה הבינלאומי בלייז דיאגנה בדקר, בירת סנגל.

השינוי בטיסה כפי שהופיע במסכים במטוס ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

צוות האוויר המנוסה, שהבין את הדחיפות, הכריז במהירות על מצב חירום רפואי. כדי להבטיח נחיתה בטוחה, הטייסים נאלצו לרוקן כמות משמעותית של דלק מטוסים כדי להקל על משקלו של המטוס הגדול

מטוס האיירבוס 350 נחת בדקר בשעה 18:10 שעון טורקיה אתמול. על פי הדיווחים, הנוסעת ההרה טופלה מיד על ידי שירותי החירום של שדה התעופה. שבעה בני משפחה שטסו איתה ירדו גם הם ונשארו עמה בדקר. לאחר שהורידה את הנוסעים, המשיך המטוס במסעו ליעדו המתוכנן, ברזיל.