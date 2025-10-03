לטובת הנוסעים והמבקרים בחג, רכבת ישראל מעדכנת כי במהלך חג הסוכות תופעל תנועת הרכבות על פי לוח זמנים ייעודי, הכולל תוספת רכבות בערבי ובמוצאי החג ובחול המועד, במטרה לאפשר שירות מיטבי לנוסעים.
ערב סוכות, מוצאי החג, ערב חג שני ומוצאי שמחת תורה (6-7.10.25, 13-14.10.25):
- הרכבות תופעלנה במתכונת המבוססת על לוחות הזמנים של ימי שישי ומוצ”ש.
- בקו חיפה–תל אביב תוגבר התדירות לשתי רכבות בכל שעה (במקום אחת).
- יופעל שירות רכבות בקו באר שבע–דימונה.
- במוצאי החגים תופעלנה רכבות הלילה מנהריה לנתב”ג (במקום מבנימינה).
חול המועד סוכות (8–12.10.25):
- רכבת 9030 תחל את נסיעתה בתחנת באר שבע מרכז (09:41) ותסיים בתחנת חיפה מרכז השמונה (במקום ת”א סבידור מרכז).
- רכבת 9037 תצא מתחנת חיפה מרכז השמונה (14:02) ותסיים בתחנת באר שבע מרכז (במקום ת”א סבידור מרכז).
- יופעלו רכבות בין תחנת חיפה מרכז השמונה לחיפה מזרח לטובת מבקרי הפנינג סוכות במוזיאון רכבת ישראל.
