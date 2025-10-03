ונסעת בחגך יוצאים לביקור בחג או טיול לחול המועד? אלו זמני הפעילות של רכבת ישראל בסוכות אם תכננתם לבקר אצל הסבא והסבתא בדרום או אצל הדודים בדרום, או לחילופין לעלות לירושלים, 'כיכר השבת' עם כל העדכונים והשינויים בתנועת הרכבות במהלך החג (תחבורה)

מל מישאל לוי כיכר השבת | 15:16