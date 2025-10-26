קבוצת הנדל"ן בית ירושלמי BY במהלך מיתוג אסטרטגי חדש! 

בית ירושלמי במיתוג חדש ( צילום: BY )

קבוצת בית ירושלמי פועלת כבר למעלה מעשור בתחום היזמות הפרטית והתחדשות עירונית הקבוצה מציגה היקפי פעילות מרשימים עם למעלה מ-60 פרויקטים הנמצאים בשלבי תכנון מתקדם ובבניה בהיקף של 14,500 יחידות דיור, למעלה מ-10,250 יחידות דיור בהתחדשות עירונית ו4,500 יח"ד ביזמות פרטית וכן 20 מרכזים מסחריים המתפרשים על פני שטח של כ-80,000 מ"ר ברחבי הארץ.

הקבוצה יצאה במהלך מיתוג מחדש בו עוצב לוגו חדש אותו מובילות האותיות BY והוחלט על סלוגן חדש לחברה - "מעל ומעבר". המהלך השיווקי לקידום המיתוג המחודש כולל קמפיין שלטי חוצות רחב היקף וקמפיין פרסומי באמצעי התקשורת המאפיין בתוכו את כל האלמנטים הקשורים באופן הדינמי והמתפתח של הקבוצה כפי שהתגבש בשנים מאז הקמתה. "תהליך האסטרטגיה והמיתוג מחדש נמשך כשנה שלמה בשיתוף משרד הפרסום שחור לבן וסוכנות פרסום הנדל"ן ROOF מקבוצת ראובני פרידן מסביר ישראל שטרייכר, מנהל השיווק בקבוצת בית ירושלמי (BY). "נקודת המוצא שלנו הייתה לחזק את מעמדה של בית ירושלמי בשוק הנדל"ן כחברה שמתמחה בייזום וביצוע פרויקטים באופן אחר, המשלבת גישות עבודה שנלקחו מעולמות ההייטק, שיטות חדשניות, עיצוב פורץ דרך על ידי אדריכלים מובילים ותכנון מכוון סגנון חיים. היה חשוב לנו לחבר במיתוג החדש מחד את החזון של החברה לצד הפרקטיקה היומיומית ולהעביר את המסר של "הייטקיזם תכנוני" - גישה שמתייחסת לתכנון פרויקט כמו פיתוח מוצר יסודי ולא רק כשלב אחר שלב".

במסגרת מהלך המיתוג החדש, הקבוצה אימצה כאמור את הסלוגן - "מעל ומעבר". לדברי החברה, מעל ומעבר זה לא רק סלוגן זו שיטה המשקפת את יכולותיה המתקדמות ואת היתרונות המבדלים שלה בכל תחומי הנדל"ן: דיוק בתכנון, קצב קידום בשיא המהירות של תכניות, עמידה בלוחות זמנים תובעניים, וכן התרחבות וצמיחה משמעותיות שהפכו אותה לאחת מהקבוצות המובילות בתחום יזמות הנדל"ן והתחדשות עירונית.

"הסלוגן 'מעל ומעבר' מבטא גם את הדרך שאנחנו עושים ואת רמת האיכות של הפרויקטים שלנו - הן מבחינה אדריכלית והן מבחינת איכות החיים שהם מציעים", מסביר שטרייכר. "אנו מתייחסים לכל פרויקט כאל יצירה ייחודית, ולכן התכנון שלו נעשה בקפידה ובאופן מיטבי כדי להעניק לדיירים חוויית מגורים איכותית ומלאה. בסופו של יום, התמחותנו היא בקידום תוכניות במהירות וביזמות חכמה. בסביבה מורכבת של דרישות רגולטוריות, צרכי קהל משתנים ואתגרים תכנוניים - בית ירושלמי מביאה גישה שיטתית ומקצועית, ולא הסתמכות על אינטואיציה בלבד. היה חשוב לנו שבתהליך המיתוג החדש יבואו לידי ביטוי ערכים אלו".