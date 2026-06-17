לאחרונה נחשפו היקפי הפיתוח והתכנון של מערב קריית גת - אחת מתוכניות הדיור הגדולות המיועדות לציבור החרדי בשנים הקרובות. העיתון ״במשכנות״ שצורף ליומונים החרדים מציג לראשונה סקירה מקיפה של התפתחות מערב קריית גת, הנתונים הדמוגרפיים, התוכניות הממשלתיות והחזון להפיכת האזור לאחד ממוקדי המגורים המרכזיים של הציבור החרדי בעשור הקרוב.

על פי הנתונים שהתפרסמו בעיתון, בשלב הראשון צפויות להיבנות במתחם כ־7,850 יחידות דיור, כאשר תוכניות הפיתוח הרחבות כוללות אלפי יחידות דיור נוספות בהמשך הדרך. מדובר בהיקף בנייה חריג ביחס למרבית הפרויקטים שנבנו עבור הציבור החרדי בעשורים האחרונים.

עוד עולה מהסקירה כי אחד היתרונות המרכזיים של האזור הוא הנגישות התחבורתית: סמיכות לכביש 6, לכביש 35 ולתחנת הרכבת של קריית גת, לצד קרבה למוקדי תעסוקה משמעותיים ובהם פארק התעשייה שבו פועלות חברות גדולות ובהן אינטל.

כמו כן, הוצגה גם ההיערכות להקמת מוסדות חינוך, בתי כנסת, שטחי ציבור ומרכזים קהילתיים, במטרה לתת מענה מלא לאוכלוסייה החרדית כבר בשלבי האכלוס הראשונים.

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יצוין, כי במרכז המתחם מוקם פרויקט ״משכנות שיר״, המשותף לחברות רייסדור ושבירו, הכולל כ־2,500 יחידות דיור. הפרויקט מציע דירות 3, 4 ו־5 חדרים, לצד דירות גן ודופלקסים בני 6 חדרים, בבנייני בוטיק נמוכים ובתכנון המותאם למשפחה החרדית.

לצד הדירות עצמן, הדגש המרכזי בתכנון הוא יצירת סביבת חיים מלאה כבר משלב האכלוס הראשון - עם מוסדות חינוך, בתי כנסת, שטחים קהילתיים ומרכזי שירות ומסחר, כחלק מהחזון להקמת מוקד מגורים חרדי משמעותי בדרום הארץ.