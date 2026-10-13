המקרה הבא ייזכר עוד זמן רב כאחד מסיפורי ההצלה הפיננסיים המרשימים והמהירים שנראו בתחום הנדל"ן, קבוצת משקיעים שרכשה לפני מספר שנים שטחי מסחר נרחבים - הכוללים עשר חנויות בהיקף של אלפי מטרים רבועים מחברה קבלנית מהגדולות והמובילות בישראל - מצאה את עצמה בפני מבוי סתום וסכנת קריסה ממשית של העסקה.

במשך תקופה ארוכה ניהלו הרוכשים מגעים רצופים מול הבנק שלהם לקבלת מימון בשיעור של 75% מעלות העסקה. לאורך כל הדרך פוזרו הבטחות כי האשראי יאושר בתנאים מיטביים, והרוכשים הסתמכו על כך בבטחה. אלא שבדקת האפס, כשהגיע מועד התשלום הסופי והמכריע, הודיע הבנק במפתיע כי אינו מאשר את תנאי המימון שהובטחו. הבנק הסכים להעמיד 73% מימון בלבד ועל חלק מהסכום בלבד, תוך העלאת שיעורי הריבית בצורה שהפכה את העסקה לבלתי אטרקטיבית ולא רלוונטית.

הבשורה המפתיעה מהבנק הציבה את הרוכשים בעמדת נחיתות קשה: תוך שבועיים בלבד הם נדרשו להעמיד סכום עתק של 32.5 מיליון שקלים, כשאין בידיהם פתרון מימוני זמין.

החברה הקבלנית, שלא יכלה להמתין עוד, שיגרה התראות משפטיות דחופות לפני ביטול מלא של הסכמי המכר. פירוש הדבר היה הרסני: ביטול העסקה פירושו אובדן כספי הפיצוי המוסכם, ירידת לטמיון של כל ההון העצמי שהושקע עד אותו שלב, והפסד עצום של נכסי מסחר נחשקים.

כשהם על פי תהום, בדקה ה-99 ממש, פנו הרוכשים אל מומחי המימון של חברת 'מימונדלן', בראשות מנהלי החברה אלי רבינוביץ ומתתיהו וגשל.

צוות 'מימונדלן' נכנס בעובי הקורה באופן מיידי, מתוך הבנה כי כל שעה קובעת. בעבודה מאומצת סביב השעון, ניתחו מומחי החברה את הפרופיל הפיננסי של העסקה, ארגנו מחדש את מבנה הבטוחות והגישו תוכנית מימון יצירתית ואסטרטגית לגורמים הפיננסיים המובילים בשוק.

בזכות קשרים עמוקים במערכת הפיננסית, הבנה מעמיקה של דרישות החיתום ועקשנות מקצועית חסרת פשרות, השיגה 'מימונדלן' את מה שנראה כבלתי אפשרי:

תוך שבועיים ימים בלבד הועמד מלוא המימון הנדרש בסך 32.5 מיליון שקלים – בשיעור מימון חסר תקדים של 90%, ובמרווח ריבית מעולה של פריים + 0.5% בלבד!

העמדת הסכום העצום בלוח זמנים אפסי אפשרה לרוכשים לשלם במועד לחברה הקבלנית, לבטל את ההתראות המשפטיות ולהבטיח את העברת הבעלות על עשר החנויות ושטחי המסחר בשלמותם.

בעלי חברת 'מימונדלן', אלי רבינוביץ ומתתיהו וגשל, מסכמים בסיפוק: "סייעתא דשמיא מיוחדת ליוותה אותנו לאורך כל הימים הדחוסים הללו. כשלקוח מגיע בדקה ה-99 כשהסכמים על סף ביטול והון עתק עומד לרדת לטמיון, אין מקום לטעויות. המפתח היה בנייה מהירה ומדויקת של התיק והצגתו באופן שהפך אותו מאתגר בסיכון גבוה - לעסקה בטוחה ורווחית עבור המלווים. לראות את העסקה נסגרת ואת הרוכשים שומרים על הנכסים שלהם בתנאי מימון מעולים - זו תחושת שליחות וסיפוק מקצועי עצום".