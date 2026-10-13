25 דקות מבית שמש, כמיליון שקל פחות: המשפחות שמשתדרגות

עבור לא מעט משפחות חרדיות בבית שמש, הרצון לשדרג את הדירה הפך בשנים האחרונות למשימה מורכבת. המשפחה גדלה, הילדים זקוקים למרחב, והשאיפה לדירת גן או גג מרווחת הולכת ומתרחקת ככל שמחירי הדירות הגדולות בעיר עולים.

אלא שבתקופה האחרונה יותר משפחות מבית שמש מתחילות להסתכל מעט מעבר לגבולות העיר. במרחק של כ־25 דקות נסיעה בלבד הולך ונבנה רובע ״מערבא״ בקריית גת, ובמרכזו פרויקט ״משכנות שיר״ של קבוצות רייסדור ושבירו, המציע למשפחות אפשרות לקבל דירה גדולה ומרווחת יותר, בתוך סביבת מגורים חרדית המתוכננת מהיסוד, וכל זאת במחיר הנמוך בכמיליון שקל מדירות מקבילות בבית שמש.

בפרויקט "משכנות שיר" מוצעות דירות גן וגג ענקיות החל מ־2.77 מיליון שקל. פער המחירים מאפשר למשפחות שביקשו במשך שנים להגדיל את שטח המגורים לבחון שדרוג משמעותי, תוך שמירה על קרבה יחסית לבית שמש ולמרכזי החיים המוכרים להן.

אבל לא מדובר רק במספר המטרים. ״משכנות שיר״ תוכנן מראש בהתאם לצרכים המאפיינים משפחה חרדית גדולה: דירות מרווחות, בנייני בוטיק שבהם עד 15 משפחות בלבד, וכן תכנון ייחודי שבו הממ״ד כולל מקלחת ושירותים – פרט שמוסיף גמישות שימושית לחיי היום־יום של משפחה ברוכת ילדים.

גם סביבת המגורים היא חלק מרכזי מהתמונה. רובע ״מערבא״ מתוכנן כרובע חרדי חדש עם מעטפת של מוסדות תורה, בתי כנסת, מוסדות חינוך ושירותי קהילה, לצד שטחי מסחר ומרחבים ציבוריים. הרעיון הוא לא רק להקים אלפי דירות, אלא ליצור סביבת חיים שלמה המותאמת מלכתחילה לאורח החיים החרדי.

לכך מצטרף יתרון הנגישות. הרובע ממוקם בסמוך לעורקי התחבורה הראשיים ונהנה מתוכניות לפיתוח תחבורתי, לצד אפשרויות תעסוקה באזור קריית גת ותוכניות ממשלתיות התומכות בהתפתחות האזור.

מאחורי הפרויקט עומדות רייסדור, מהחברות המזוהות עם ייזום ותכנון לציבור החרדי, ושבירו, מחברות הבנייה הוותיקות בישראל. השתיים מקדמות יחד את ״משכנות שיר״ כאחד מפרויקטי הדגל של הרובע החדש.

השילוב בין המרחק הקצר מבית שמש, פער של כמיליון שקל במחיר, דירות גדולות ותכנון קהילתי מותאם הופך את "משכנות שיר" במערב קריית גת לאפשרות שמושכת משפחות המבקשות לשדרג את איכות המגורים מבלי להתרחק משמעותית מהאזור שבו התבססו.