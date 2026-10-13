שורה של חברות הבנייה מהבולטות בישראל הודיעו על אימוץ הפיקוח ההלכתי של ארגון 'משמרת השבת' במספר רב של פרויקטים חדשים שהן נמצאות בהליכי בנייתם או תכנונם ומיועדים לציבור שומרי השבת בישראל.

הפיקוח כולל ליווי הלכתי רחב של מערכות הבניין בחלק מהפרויקטים, ובאחרים פיקוח ייעודי על משאבות המים. המהלך, שנועד להעניק פתרון מהשורש לסוגיות הטכנולוגיות הסבוכות בבנייה המודרנית, מסמן עידן חדש שבו הפיקוח ההלכתי הינו חלק אינטגרלי מתכנון המבנה.

השינוי המבורך התחולל בין היתר לאור הבנת היזמים כי הדבר נחוץ לדיירים שומרי השבת, והן בשל דרישה שהוצגה בידי רוכשים רבים כבר בשלב פגישותיהם הראשונות עם נציגי היזמים במשרדי המכירות. במהלך השנה האחרונה הוטמע הפיקוח ההלכתי בשורה ארוכה של פרויקטים בפריסה ארצית.

מנכ"ל 'משמרת השבת', הרב אריאל כהן, מציין כי חברות הבנייה מבינות כיום שפיקוח הלכתי מוקדם אינו מותרות אלא דרישת יסוד של הלקוח: "אנחנו רואים שינוי תפיסתי אדיר בשטח. היזמים והקבלנים מבינים שרוכש דירה שומר שבת רוצה להיכנס לביתו בראש שקט, בלי להצטרך לבצע שינויי דיירים יקרים או להתמודד עם תקלות סבוכות לאחר האכלוס. המטרה שלנו היא לפתור את הכל מראש, כבר על גבי תוכניות התשתית".

בין החברות המובילות את המהלך ניתן למצוא את חברת 'אפי קפיטל', המלווה בפיקוח מלא בכל תהליך הבנייה בפרויקטים שלה בביתר עילית, וכן בפיקוח על מערכת המשאבות בשכונות החדשות 'עיר היין' באשקלון ו'נופי בן שמן' בלוד.

במקביל, חברת 'ארזי הנגב' הטמיעה את הפיקוח על פעילות משאבות המים במתחם הסופרים המבוקש בבני ברק, וכך גם חברת 'מ.ב.צ' שילבה פיקוח על משאבות המים בפרויקט 'קדמת בראשית' בעיר.

כמו כן, הצטרפו לפיקוח על מערכות המים פרויקטים מרכזיים נוספים בבני ברק: פרויקט הרב ברוט פינת אבוחצירה, פרויקט של מוסאיוף ברחוב רבינא, ושני בניינים ברחובות האצ"ל ודנגור שנבנים על ידי הקבלן חיים קעניג. בכך ניתן לדיירים מענה הלכתי מפוקח לסוגיית הפעלת משאבות המים בעת פתיחת ברז בבית.

יחד עימן, הצטרפו לפיקוח על משאבות המים בנתיבות הפרויקטים המבוקשים 'בית הלוי' ו'שערי העיר', וכן פרויקט 'נוף פוריה' בטבריה ופרויקט 'פסגת עילית' של חברת ניצג נדל"ן בעפולה.

כחלק מהתרחבות הפעילות בשנה האחרונה, ארגון 'משמרת השבת' הרחיב את שורותיו ומעניק ליווי צמוד וכולל למערכות הבניין ופיקוח שוטף לחברות בנייה מרכזיות נוספות. בעיר אלעד פועל הארגון בימים אלו בפרויקטים הנבנים על ידי החברות י.ד. בראזני, רייסדור, אפרידור, קבוצת ISA Group וגיא ודורון לוי. חברת אלמוג נמצאת אף היא בתהליכי הצטרפות לפיקוח.

בנוסף, קבוצת הנדל"ן RENEW המתמחה בפרויקטי פינוי-בינוי יוקרתיים באזור חיפה והקריות, נמצאת תחת פיקוח של ארגון 'משמרת השבת' במבחר פרויקטים שבבעלותה. הפיקוח והליווי ההלכתי מתרחבים למיזמים נוספים ברחבי הארץ, ובהם שבעה בניינים של חברת 'עץ השקד' ברכסים, פרויקט התמ"א ברחוב הרצל בבית שמש, פרויקט פינוי־בינוי ברחוב כצנלסון בחיפה של חברת רוטשטיין, ופרויקט פינוי־בינוי בנווה יעקב של חברת רוטשטיין בשותפות עם חברת טרא.

הפיקוח של 'משמרת השבת' נועד להבטיח כי המערכות הנכללות במסגרת הליווי ההלכתי יתוכננו ויותאמו מראש, בתיאום עם המפקחים מטעם הארגון, ובכך למנוע מהדיירים התמודדויות מורכבות והוצאות כבדות לאחר האכלוס.

"המציאות כיום היא שיהודי שומר שבת שנכנס לבניין חדש ללא פיקוח מוקדם, עלול למצוא את עצמו במצב של חילול שבת בכל פעולה קטנה", מציין הגאון רבי אליהו בייפוס, יו"ר 'משמרת השבת'.

הרב אריאל כהן מסכם ומדגיש את המסר לציבור הרוכשים: "אל תחכו לרגע שבו תעמדו מול שוקת שבורה לאחר קבלת המפתח. וודאו מראש כבר בשלב חתימת החוזה שהקבלן חתום על פיקוח 'משמרת השבת', כדי שתוכלו להיכנס לביתכם החדש ברוגע ובביטחון הלכתי מלא".

לסיום נזכיר כי גדולי הפוסקים קראו לציבור שלא לסמוך על הבטחות כלליות, אלא לדרוש מהקבלן כבר בשלב הרכישה אישור בכתב מארגון 'משמרת השבת', המבטיח עמידה בדרישות ההלכה המחמירות ביותר למניעת חילולי שבת.