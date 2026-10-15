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מהפכה בראשון לציון: 

איך קרקע ב-230,000 ש"ח עשויה להניב 1.3 מיליון ש"ח בעוד 4 שנים?

השכונה החדשה "רובע הפארק הצפוני" בראשון לציון משלבת בין טבע אורבני, אגם טבעי ונגישות תחבורתית מתקדמת, ומציעה למשקיעים הזדמנות פיננסית משמעותית ואפשרות להגיע לדירה בפחות מחצי מחיר (נדל"ן)

כה
כיכר השבת
מקודם |
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קרקע להשקעה בראשון לציון (צילום: באדיבות המצלם)

השכונה החדשה בראשון לציון, "רובע הפארק הצפוני", צפויה להפוך למוקד המשיכה הבא עבור משקיעים ותושבים כאחד. הפרויקט מציע תכנון הכולל כ-6,500 יחידות דיור, שטחי מסחר ותעסוקה, לצד פארק עירוני ואגם טבעי, והוא משלב בין חיים אורבניים איכותיים לבין שטחים ירוקים. האזור נהנה מנגישות תחבורתית גבוהה הודות למטרו שעתיד לחבר בין תחנות המתחם.

המתחם מקודם במהירות על ידי החברה הממשלתית "דירה להשכיר", הוכרז כמתחם מועדף לדיור ומבטיח איכות חיים גבוהה וחדשנות עירונית לצד פיתוח תשתיות מתקדמות. במחיר קרקע נוכחי העומד על 230,000 ש"ח, מצפים המשקיעים לרווח של כ-1.3 מיליון ש"ח בתוך ארבע שנים. נתונים אלו מבוססים על דו"חות שמאי מקצועיים וחישובים מדויקים, כאשר מחירי הדירות בשכונות הסמוכות נמכרות היום בכ-3,300,000 ש"ח לדירה בגודל של 130 מ"ר.

הקרקע אינה זמינה לבניה.
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