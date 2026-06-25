המשפט המטלטל שאמר האדמו"ר הקודם מחב"ד כשנאסר בבית כלא | צפו

המנהיג הסוני הבולט בלבנון, חבר הפרלמנט פואד מח'זומי, הביע תמיכה פומבית בהסכם שנחתם בין ישראל ללבנון. מח'זומי כתב כי "לראשונה בתולדות לבנון, חתמו לבנון וישראל על מסגרת משולשת רשמית, בחסות ובהשתתפות של ארצות הברית". הוא הגדיר זאת כ"אבן דרך היסטורית וצעד מכריע בדרך להשגת שלום צודק ובר-קיימא עם ישראל". מח'זומי הדגיש כי ההסכם יחזק את סמכות המדינה הלבנונית, יבטיח בלעדיות על החזקת נשק ויסיים את קיומו של נשק חיזבאללה והמיליציות. הוא בירך על תפקיד ארצות הברית כשותפה אסטרטגית וערבה למסגרת.

קובי אטינגר