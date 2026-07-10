שריפת ענק מאיימת בשעה זו על פריז הבירה, הרשויות בצרפת הורו על פינויים של כתשע-מאות בני אדם המתגוררים ביער פונטנבלו הסמוך | חמישה אחוזים מהיער עלו בלהבות, לוחמי האש נלחמים למנוע את הגעת האש לבירה (בעולם)כיכר השבת
למרות הרשעה פלילית בגין מעילת כספים, מארין לה פן מזנקת בסקרים ומסתמנת כנשיאה הבאה של צרפת | בעוד יריביה הפוליטיים זועמים, נראה כי עבור מיליוני צרפתים היא הפכה לתקווה הגדולה של המדינה ושל הימין האירופי כולו (חדשות בעולם)דני שפיץ
חבר הכנסת חיים ביטון נחקר אתמול בחשד לשימוש בכספי רשת חינוך לצרכים פוליטיים | החקירה לקראת והעברה לפרקליטות (חרדים)קובי רוזן
ויכוח מילולי שגרתי על חסימת כביש בכפר מנשית זבדה שבצפון הסלים במהירות לזירת דמים קשה, כאשר שני אחים הצטיידו בסכינים, המתינו לקורבנותיהם במארב מתוכנן ודקרו אותם באכזריות. בתום חקירה מורכבת ומאומצת של שוטרי המחוז הצפוני, הוגש כתב אישום חמור נגד השניים (משפט, בארץ)קובי רוזן
המדינה חזרה בה מכתב האישום שהוגש נגד רעות בן חיים בגין חסימת משאיות סיוע לרצועת עזה. עורכות הדין של בן חיים מסרו: "טוב עשתה מדינת ישראל שחזרה בה מכתב האישום המופרך, תוך רמיסת זכויות היסוד העומדות למרשתנו". בן חיים הודתה לתומכים: "הלחץ הציבורי, הרוח, העוז והגבורה ניצחו. אנחנו מבטיחים להמשיך ולפעול כנגד המחדל של העברת הסיוע לחמאס".כיכר השבת
משטרת ישראל עצרה חשוד בן 20 מהמרכז במעורבות באירוע סחיטה באיומים בדרום תל אביב. החשוד הגיע אמש לקיוסק ברחוב דרך שלמה, פנה לבעל המקום כשהוא חמוש בסכין ודרש ממנו 30,000 דולר. כשבעל הקיוסק סירב, איים החשוד לפגוע בו ונמלט מהמקום. שוטרי תחנת שר"ת ולוחמי מג"ב הגיעו למקום, ערכו סריקות ועצרו את החשוד תוך זמן קצר.קובי רוזן
מערך הסייבר הלאומי הוציא אזהרה על הודעות פישינג המתחזות לחברת פנגו ומופיעות בתוך שרשור ההודעות האמיתי של החברה. ההודעות עלולות להוביל לאתר מתחזה ולגניבת פרטים אישיים. המערך ממליץ שלא ללחוץ על קישורים בהודעות, אלא להיכנס באופן עצמאי לאפליקציית פנגו או לאתר הרשמי ולבדוק שם אם קיימת דרישה לתשלום. בכל חשד לאירוע סייבר יש לפנות למוקד 119.מישאל לוי
פרסום דוח הנתיחה הבוקר בדבר מותו של הסנטור לינדזי גראהם מקרע באבי העורקים עורר דיון רפואי ופורנזי בשאלה האם ניתן לגרום לממצא זה באופן מכוון באמצעות הרעלה | מומחים רפואיים מבהירים כי מבחינה תיאורטית, כדי שחומר כימי יוביל לקרע פתאומי בכלי דם מרכזי, עליו לחולל זינוק קיצוני ומסיבי בלחץ הדם או בקצב הלב של הקורבן (חדשות)כיכר השבת
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