משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות מותו של נער בן 17 מאשדוד, אשר הובהל לקבלת טיפול רפואי כשמצבו מוגדר אנוש לאחר שהתמוטט במהלך מסיבה עם חברים. לפני זמן קצר נקבע מותו בבית החולים אסותא באשדוד.