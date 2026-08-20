נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה (בין רביעי לחמישי) על מהלך דרמטי חסר תקדים: מלחמה כלכלית ובידוד מוחלט נגד הרפובליקה האיסלאמית של איראן. בהודעה חריפה, טען הנשיא כי מדובר ב"מבצע הכלכלי ההרסני ביותר שננקט אי פעם נגד מדינה כלשהי".

"אף אחד לא נתן לרפובליקה האסלאמית של איראן הזדמנות גדולה יותר להגיע להסכם מאשר אני", מסר טראמפ בהודעתו. "לרוע המזל, מבחינתם, הם נכשלו בניצולה". על רקע זה, הכריז הנשיא על צעדים כלכליים חריפים שיפעלו נגד המשטר בטהראן.

טראמפ פירט את המצב הביטחני והכלכלי של איראן כפי שהוא רואה אותו: "הצי שלהם נעלם, חיל האוויר שלהם הושמד, המפעלים הצבאיים שלהם הם עכשיו עיי חורבות, המטבע שלהם חסר ערך, והמדינה שלהם בסכנת קריסה". לדבריו, מדובר בנקודת זמן מתאימה להחלת לחץ כלכלי מקסימלי.

הנשיא האמריקני הזהיר בחריפות ממשלות, מוסדות פיננסיים ועסקים ברחבי העולם מפני כל סיוע לאיראן. "כל מדינה שתאפשר למוסדות הפיננסיים, לעסקים, לנמלי התעופה או לגופים הממשלתיים שלה לספק חבל הצלה מכל סוג שהוא לאיראן - תתמודד בעצמה עם השלכות כלכליות עצומות", הבהיר.

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טראמפ פירט את הפעילויות האסורות: "הברחת נפט, קווי חליפין, העברות מזומנים, חלפני כספים, רישומי כלי שיט, חברות קש - כל זה חייב להיפסק עכשיו. אתם יודעים בדיוק מי אתם". הנשיא כינה את המהלך "D-Day כלכלי" וקרא לבעלות הברית של ארה"ב לעמוד לצידה בבידוד איראן.

בסיום הודעתו, הדגיש טראמפ את המטרה האסטרטגית של הצעדים: "המטורפים האלה נמצאים על הקרשים, והצעדים ההיסטוריים האלה ישתקו אותם ואת יכולתם להפיץ טרור ברחבי העולם. לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני".