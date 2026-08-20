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"יום הפלישה הכלכלי"

טראמפ מכריז על מלחמה כלכלית נגד איראן: "זו תהיה לוחמה כלכלית ובידוד בקנה מידה חסר תקדים"

בצעד דרמטי שהוגדר כ-"D-Day כלכלי", הכריז נשיא ארה"ב טראמפ על מהלך בידוד ומלחמה כלכלית נגד איראן | טראמפ הזהיר בחריפות כי כל מדינה, עסק או מוסד פיננסי שיספקו "חבל הצלה" או סיוע למשטר - יתמודדו עם השלכות כבדות עצומות | הנשיא הצהיר פעם נוספת "איראן לא יהיה נשק גרעיני לצמיתות" (מדיני)

3תגובות

נשיא דונלד טראמפ הכריז הלילה (בין רביעי לחמישי) על מהלך דרמטי חסר תקדים: מלחמה כלכלית ובידוד מוחלט נגד הרפובליקה האיסלאמית של . בהודעה חריפה, טען הנשיא כי מדובר ב"מבצע הכלכלי ההרסני ביותר שננקט אי פעם נגד מדינה כלשהי".

"אף אחד לא נתן לרפובליקה האסלאמית של איראן הזדמנות גדולה יותר להגיע להסכם מאשר אני", מסר בהודעתו. "לרוע המזל, מבחינתם, הם נכשלו בניצולה". על רקע זה, הכריז הנשיא על צעדים כלכליים חריפים שיפעלו נגד המשטר בטהראן.

טראמפ פירט את המצב הביטחני והכלכלי של איראן כפי שהוא רואה אותו: "הצי שלהם נעלם, חיל האוויר שלהם הושמד, המפעלים הצבאיים שלהם הם עכשיו עיי חורבות, המטבע שלהם חסר ערך, והמדינה שלהם בסכנת קריסה". לדבריו, מדובר בנקודת זמן מתאימה להחלת לחץ כלכלי מקסימלי.

הנשיא האמריקני הזהיר בחריפות ממשלות, מוסדות פיננסיים ועסקים ברחבי העולם מפני כל סיוע לאיראן. "כל מדינה שתאפשר למוסדות הפיננסיים, לעסקים, לנמלי התעופה או לגופים הממשלתיים שלה לספק חבל הצלה מכל סוג שהוא לאיראן - תתמודד בעצמה עם השלכות כלכליות עצומות", הבהיר.

טראמפ פירט את הפעילויות האסורות: "הברחת נפט, קווי חליפין, העברות מזומנים, חלפני כספים, רישומי כלי שיט, חברות קש - כל זה חייב להיפסק עכשיו. אתם יודעים בדיוק מי אתם". הנשיא כינה את המהלך "D-Day כלכלי" וקרא לבעלות הברית של ארה"ב לעמוד לצידה בבידוד איראן.

בסיום הודעתו, הדגיש טראמפ את המטרה האסטרטגית של הצעדים: "המטורפים האלה נמצאים על הקרשים, והצעדים ההיסטוריים האלה ישתקו אותם ואת יכולתם להפיץ טרור ברחבי העולם. לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני".
ארה"באיראןדונלד טראמפסנקציות

3 תגובות

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3
התעייפנו. כל כך קשה להודות שנוצחתם במלחמה ואיראן ניצחה? ה׳ עושה מלחמות והוא החליט שאיראן תנצח
אסף
2
חחחחחחחחחח
יוסי
1
אני חושב שהוא צודק זאת השיטה הכי טובה נגד איראן חנק כלכלי הרמטי עד שיקומו עליהם האזרחים
יחיאל

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