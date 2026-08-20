טרגדיה באשדוד: נער בן 17 נפטר לאחר שחש ברע במפגש עם חברים

מבזקים נוספים
טראמפ מכריז על מלחמה כלכלית נגד איראן: "זו תהיה לוחמה כלכלית ובידוד בקנה מידה חסר תקדים"
בצעד דרמטי שהוגדר כ-"D-Day כלכלי", הכריז נשיא ארה"ב טראמפ על מהלך בידוד ומלחמה כלכלית נגד איראן | טראמפ הזהיר בחריפות כי כל מדינה, עסק או מוסד פיננסי שיספקו "חבל הצלה" או סיוע למשטר - יתמודדו עם השלכות כבדות עצומות | הנשיא הצהיר פעם נוספת "איראן לא יהיה נשק גרעיני לצמיתות" (מדיני)יוסי נכטיגל
גבר כבן 50 נמצא מת בחוף הפארק הלאומי באשקלון
גבר כבן 50 אותר הערב (19:30) מת בסמוך לחוף הפארק הלאומי באשקלון, לאחר שדווח כנעדר. צוותי מד"א ערכו חיפושים שנמשכו שעות ממושכות. חובשים ופרמדיקים ביצעו בדיקות רפואיות ונאלצו לקבוע את מותו במקום.קובי רוזן
דרמת ענק: אחרי שנושלו מכל תאריהם - הארי ומייגן חוזרים לממלכה | זו הסיבה המסתמנת
הארי ומייגן, בנו וכלתו של המלך צארלס השלישי הודיעו כי בכוונתם לשוב ולהתגורר בבריטניה לאחר שש שנות גלות ארוכות ומורכבות | זו הסיבה המסתמנת לצעד המפתיע, לאחר שהשניים נושלו מכל תארי הכבוד בהם החזיקו (בעולם)ישראל גראדווהל
רוכב אופנוע בן 22 נפצע קשה בתאונה בחיפה
צעיר בן 22 נפצע הערב (22:38) במצב קשה בתאונת אופנוע ברחוב אצ"ל בחיפה. הרוכב סובל מחבלת ראש. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים רמב"ם.קובי רוזן
בן 17 הובהל במצב אנוש מחגיגה עם חברים - ונפטר בבית החולים
משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות מותו של נער בן 17 מאשדוד, אשר הובהל לקבלת טיפול רפואי כשמצבו מוגדר אנוש לאחר שהתמוטט במהלך מסיבה עם חברים. לפני זמן קצר נקבע מותו בבית החולים אסותא באשדוד.
44 שנים אחרי: הלוויתו של יהודה כץ ז"ל תצא ביום שישי מהישיבה בה למד
הלוויתו של יהודה כץ ז"ל, החייל האחרון מקרב סולטן יעקב, תצא ביום שישי | עצמותיו הושבו לאחרונה במבצע מיוחד של צה"ל והמוסד | סגירת מעגל היסטורית (צבא וביטחון)משה בשן
תאונה קטלנית בכביש החוף: גבר כבן 60 נהרג, פצועים קשה בזירה
גבר כבן 60 נהרג ושני בני אדם נוספים נפצעו באורח קשה בתאונה קטלנית בכביש החוף (בארץ)משה בשן
תיעוד קשה לצפייה: מכרה הזהב הפיראטי קרס על הכורים - עשרות נהרגו
מכרה זהב פיראטי קרס על כורים באזור אבא שבמערב הרפובליקה המרכז-אפריקאית | צוותי חילוץ פועלים ללא הרף לחלץ לכודים מהבור העמוק | הסיכויים למצוא ניצולים הולכים ופוחתים (בעולם)כיכר השבת