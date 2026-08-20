בצעד דרמטי שהוגדר כ-"D-Day כלכלי", הכריז נשיא ארה"ב טראמפ על מהלך בידוד ומלחמה כלכלית נגד איראן | טראמפ הזהיר בחריפות כי כל מדינה, עסק או מוסד פיננסי שיספקו "חבל הצלה" או סיוע למשטר - יתמודדו עם השלכות כבדות עצומות | הנשיא הצהיר פעם נוספת "איראן לא יהיה נשק גרעיני לצמיתות" (מדיני)

יוסי נכטיגל